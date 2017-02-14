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الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - عمرو اديب: إيه علاقة د. على مصيلحي بالاستثمار؟ .. مصطفى بكري: اصل هو رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس










2017 / 2 / 14 - عمرو اديب: إيه علاقة د. على مصيلحي بالاستثمار؟ .. مصطفى بكري: اصل هو رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس




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الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - عمرو اديب: إيه علاقة د. على مصيلحي بالاستثمار؟ .. مصطفى بكري: اصل هو رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس