أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - البرلمان الروماني يؤيد اجراء استفتاء على اصلاحات لمكافحة الفساد










2017 / 2 / 13 - البرلمان الروماني يؤيد اجراء استفتاء على اصلاحات لمكافحة الفساد




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


البرلمان الروماني يؤيد اجراء استفتاء على اصلاحات لمكافحة الفساد - نشر قبل 3 ساعة بالفيديو.. جابر نصار لطالبة تشكو من الغلاء: -عندنا زينجر لهاليبوا بـ20 جنيه- - نشر قبل 7 ساعة رئيس «التعبئة والإحصاء»: لابد من زيادة الأجور لـ«السيطرة على الأسعار» - نشر قبل 8 ساعة قاضية كينية تقضي بسجن مسؤولين بنقابة الأطباء لمدة شهر - نشر قبل 9 ساعة بالفيديو.. وزير التعليم يطالب مسئولى المدرسة المعمارية بتدريب الطلاب على سوق العمل - نشر قبل 11 ساعة كل يوم - زيارة مفاجئة للشيخ محمد بن راشد لبلدية دبي ورفد نص الموظفين - 22:20-2017 / 2 / 12 بعد إضراب -التأمين الصحى-.. تعرف على مطالب إداريى مستشفى النصر بحلوان - 15:21-2017 / 2 / 12 أعمال شغب وحرق سيارات في إحدى ضواحي باريس احتجاجا على عنف الشرطة - 12:23-2017 / 2 / 10 وزير الأوقاف يوزع 7 أطنان سكر مجاناً ببنى سويف.. ويؤكد: للفقراء فقط - 10:21-2017 / 2 / 10 Kalam Ennas - Ghassan Hasbani - كلام الناس نقابة المطاعم - 23:21-2017 / 2 / 9


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- وثنية بلباس إسلامي !! / احمد الملا
- الحراك الشعبي في محافظة بابل / عدي الاسدي
- الحقيقة العارية / محمد خضر الزبيدي
- في الذكرى 31 لتأسيس حزب العمال التونسي / هيثم بن محمد شطورو
- إلى جميع المنظمات والرفاق،يوسف فيساريونوفيتش ستالين / عليه اخرس
- هل -الموت ولا المذلة- معركة لتصفية تواجد النصرة في درعا أم م ... / ميشيل حنا الحاج
- متى ظهرت حضارة المسلمين..وكيف؟ / سامح عسكر
- في الموقف الفلسفي، أو الموقف من الحقيقة . / عزالدين جباري
- مراجعات علي الطريق الصحيح / حمدى عبد العزيز
- مداخيل اولية من الاسلوبية للعدول / سعد محمد مهدي غلام

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- رائد فضاء يلتقط صورا لجسر القرم الجديد
- هيونداي تقدم سولاريس الجديدة لروسيا
- أصغر مليونيرة بريطانية فائزة باليانصيب ترفع دعوى على إدارة ا ...
- برنس يعود إلى مواقع الموسيقى بعد عام على وفاته!
- السنوار ضمن القائمة الأمريكية لـ-الإرهابيين الدوليين-
- ترامب: كوريا الشمالية مشكلة كبيرة جدا وسأتصدى لها بحزم
- دمشق تشكل لجنة للتحقيق في جرائم حلب
- البنتاغون يؤكد استعداد واشنطن وطوكيو وسيئول للرد على بيونغ ي ...
- قمة لاتسيو وميلان تنتهي بلا غالب ولا مغلوب
- حكم الإعدام في حق 7 من أفراد حركة -الشباب- في صومال

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - البرلمان الروماني يؤيد اجراء استفتاء على اصلاحات لمكافحة الفساد