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2017 / 2 / 13 - بالفيديو.. جابر نصار لطالبة تشكو من الغلاء: -عندنا زينجر لهاليبوا بـ20 جنيه-




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. جابر نصار لطالبة تشكو من الغلاء: -عندنا زينجر لهاليبوا بـ20 جنيه-