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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. وزير التعليم يفتتح مسرح المدرسة الفنية المعمارية بدار السلام
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2017 / 2 / 13 - بالفيديو.. وزير التعليم يفتتح مسرح المدرسة الفنية المعمارية بدار السلام
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. وزير التعليم يفتتح مسرح المدرسة الفنية المعمارية بدار السلام