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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - ماذا قال حسن نصر الله عن النازحين السوريين في لبنان؟
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2017 / 2 / 13 - ماذا قال حسن نصر الله عن النازحين السوريين في لبنان؟
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - ماذا قال حسن نصر الله عن النازحين السوريين في لبنان؟