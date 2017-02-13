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2017 / 2 / 13 - بغداد: سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء عقب صدامات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - بغداد: سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء عقب صدامات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن