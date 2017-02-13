أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مقابلة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس










2017 / 2 / 13 - مقابلة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


مقابلة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس - نشر قبل 1 ساعة الحصاد- ليفني في الأمم المتحدة.. وعود يلاحقها الدم - نشر قبل 10 ساعة ليفني في الأمم المتحدة؟ - نشر قبل 11 ساعة ستديو الآن 12-02-2017 الأمين العام للأمم المتحدة: الحل السياسي سيقضي على الإرهاب في سوريا - نشر قبل 12 ساعة وضع المهاجرين في سويسرا وشروط تحصيل أحفادهم الجنسية - نشر قبل 13 ساعة السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث - نشر قبل 23 ساعة اعتقال مئات المهاجرين لأميركا تطبيقا لقانون الهجرة - 21:21-2017 / 2 / 11 ترامب يبحث إصدار أمر تنفيذي جديد بشأن دخول لاجئين ومواطنين سبع دول شرق أوسطية إلى الولايات المتحدة - 17:20-2017 / 2 / 11 أنصار التيار الصدري يتظاهرون في بغداد ويطالبون باستقالة الحكومة - 15:20-2017 / 2 / 11 مـفوضية حقوق الإنسـان في الأمم المتحدة تتهم الحوثيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية باليمن - 14:20-2017 / 2 / 11 مساعدات فردية للاجئين في طريقهم ضمن أوروبا | الأخبار - 23:21-2017 / 2 / 10 الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في اليمن - 22:20-2017 / 2 / 10 جامعة أنقرة: اعتقال 12 شخصاً خلال تجمع احتجاجي على تسريح اساتذة - 22:20-2017 / 2 / 10 سويسرا: استفتاء حول منح جنسية البلاد لأبناء المهاجرين - 19:20-2017 / 2 / 10 فرنسا: إحباط محاولة هجوم وشيك عبر اعتقال 4 اشخاص في مونبولييه - 17:20-2017 / 2 / 10 انتشار الأمراض ونقص المساعدات يفاقم معاناة النازحين في صعدة - 17:20-2017 / 2 / 10 اصدار مذكرة اعتقال دولية في حق رئيس بيرو السابق أليخاندرو توليدو - 16:20-2017 / 2 / 10 ...تقرير منظمة العفو الدولية حول سوريا: جرائم ضد الإنسان - 14:22-2017 / 2 / 10 مظاهرة في دوما تندد بمجازر النظام بحق المعتقلين بسجن صيدنايا - 14:20-2017 / 2 / 10 ...-حادثة النيل هيلتون-... معاناة اللاجئين وغوص في خبايا ا - 11:21-2017 / 2 / 10 محاكمة ناشط متهم بمساعدة المهاجرين السريين من فرنسا لإيطاليا - 07:20-2017 / 2 / 10 اليمن يواجه المجاعة والامم المتحدة تدعو للمساعدة | الأخبار - 00:21-2017 / 2 / 10 مسائية DW: ما سبب توقيت صدور خطة ترحيل اللاجئين؟ - 23:21-2017 / 2 / 9 اعتقال شخصين يشتبه في اعدادهما لهجوم ارهابي في ألمانيا - 21:21-2017 / 2 / 9 منظمة العفو الدولية -الخطوة التالية ستتمثل بتحقيقات دولية في سجون الأسد - 21:20-2017 / 2 / 9 البحرين.. اعتقال سجناء فارين خلال محاولتهم الهرب بحراً إلى إيران - 19:21-2017 / 2 / 9 محكمة كينية تبطل قرارالحكومة إغلاق مخيم -داداب- أكبر تجمع للاجئين في العالم - 19:21-2017 / 2 / 9 الأمم المتحدة تمول مشاريع لتعليم اللاجئين والمهجرين مهاراة جديدة - 18:20-2017 / 2 / 9 أسلاك شائكة ودوريات شرطة لا تثني المهاجرين على عبور الحدود الصربية المجرية - 15:21-2017 / 2 / 9 مؤتمر عن قرارات اللجان العسكرية في غوانتانامو - 15:21-2017 / 2 / 9 عودة الحديث عن صفقات تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال - 14:21-2017 / 2 / 9 بالفيديو.. جون كاسن: بريطانيا خصصت 2.6 مليون إسترلينى للاجئين - 13:20-2017 / 2 / 9 شاهد كيف ساعد ترامب اللاجئين بعد قرار الحظر! - مهجركوم - 13:20-2017 / 2 / 9 الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني في اليمن - 12:21-2017 / 2 / 9 الأمم المتحدة تطلب من المجتمع الدولي جمع أكثر من ملياري دولار لتفادي مجاعة في اليمن - 12:21-2017 / 2 / 9 المنظمة الدولية للهجرة غير الشرعية:10% من المهاجرين لإيطاليا بـ2016 مصريين - 11:21-2017 / 2 / 9 مناشدة أممية لتفادي مجاعة في اليمن (الرئيس السابق للبعثة السياسية للأمم المتحدة بسوريا مختار لاماني) - 21:22-2017 / 2 / 8 حزب كردي يسعى لإعدام كافة معارضيه.. تعرف على الوثيقة الأمريكية التي فضحت مساعيه ؟ - 21:22-2017 / 2 / 8 ما وراء الخبر- حماس وإسرائيل.. سيناريوهات صفقة الأسرى الجديدة - 20:21-2017 / 2 / 8 أخبار عربية - دراسة تحذر: داعش يشتري اللاجئين بالرواتب وتكاليف الهجرة - 19:21-2017 / 2 / 8


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- سمير شركس ابن مدرسة وطنية وقومية / عباس الجمعة
- باقةُ نارٍ / عبد الرزاق الميساوي
- ما غابت الشمس يوماً / عبد صبري ابو ربيع
- الحِمارةُ لا تكذُب / امين يونس
- الاتحاد السوفياتي و القضيه الفلسطينيه 15 / عبد المطلب العلمي
- 38 مضمون مناقشتي لمناظرة بين ربوبي ومسلم 2/8 / ضياء الشكرجي
- مشبوهية حركات الإسلام السياسي المعاصرة / حمدى عبد العزيز
- حماس على طريق الفرقان / خالد جودة
- هل وصلت خطوات تشكيل الدولة الكردية الى مرحلتها الأخيرة؟ / أحمد حامد قادر
- حوار بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني العاشر / رائد فهمي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- هل سيرحب ميكي ماوس بزواره وسط أسعار باهظة؟
- الأمم المتحدة تدعو إلى عدم التمييز ضد الفتيات في التعليم
- سانا: الحكومة السورية تؤكد استعدادها لمبادلة مسجونين لديها ب ...
- الجيش الأفغاني يشن عملية عسكرية ضد -داعش- شمال البلاد
- -لوغانسك الشعبية- تتحدث عن احتمال مقتل أفراد مجموعة استطلاع ...
- افتتاح مهرجان برلين السينمائي بالفيلم الفرنسي -جانغو-
- لأول مرة...الرياض تدشن صالة للفرسان بمطار القاهرة
- ما هي أسوأ عادات قيادة السيارة لديك؟
- حكومة غزة تشرّع قوانينا تدعم حق الموظف والعامل بالقطاع
- بنغلادش: -لن نستقبل إلا النساء والأطفال من الروهينغا-

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مقابلة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس