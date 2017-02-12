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|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - نيوزيلندا.. منع أكثـر من مئتي حـوت من الجنـوح إلى الشاطئ وإعادة 17 حوتا إلى المياه العميقة
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2017 / 2 / 12 - نيوزيلندا.. منع أكثـر من مئتي حـوت من الجنـوح إلى الشاطئ وإعادة 17 حوتا إلى المياه العميقة
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - نيوزيلندا.. منع أكثـر من مئتي حـوت من الجنـوح إلى الشاطئ وإعادة 17 حوتا إلى المياه العميقة