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2017 / 2 / 12 - السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث