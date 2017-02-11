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2017 / 2 / 11 - عرس قبطى يبدأ بتلاوة القرآن فى قنا بحضور مئات المسلمين والأقباط




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - عرس قبطى يبدأ بتلاوة القرآن فى قنا بحضور مئات المسلمين والأقباط