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2017 / 2 / 10 - مئات آلاف الإيرانيين يحتفلون بذكرى الثورة الإسلامية وينددون بسياسة ترامب




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - مئات آلاف الإيرانيين يحتفلون بذكرى الثورة الإسلامية وينددون بسياسة ترامب