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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - هل يتعامل ترامب مع فروع جماعة الإخوان بانتقائية؟
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2017 / 2 / 10 - هل يتعامل ترامب مع فروع جماعة الإخوان بانتقائية؟
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - هل يتعامل ترامب مع فروع جماعة الإخوان بانتقائية؟