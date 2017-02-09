التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - تطوير تكنولوجيا جديدة مستوحاة من الخيال العلمي لربط أدمغة البشر عبر الكومبوتر
|
|
2017 / 2 / 9 - تطوير تكنولوجيا جديدة مستوحاة من الخيال العلمي لربط أدمغة البشر عبر الكومبوتر
افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- إنقلاب في أمريكا / أسعد العزوني
- أثر صراع الأعراب وقريش فى تأسيس التناقض بين الاسلام والمسلمي ... / أحمد صبحى منصور
- هل بالامكان ترسيم الحدود بين ديننا ودولنا؟ / اسماعيل علوان التميمي
- أوغاريت .. أعرف بلادك ؟ / مريم نجمه
- نصّ شعري بعنوان : مخاض الحلم المؤجّل / محمد صالح عويّد
- اللؤلؤ المسحور .. قصة للأطفال / بلقيس الربيعي
- ترامب و مخاطر سياسة حافة الحرب / عبدالخالق حسين
- تأهيل وتعليم الطفل التوحدي – 2 – / لطيف الحبيب
- إنثيالات بين يدي أنثى/ 19 / مصطفى حسين السنجاري
- لا قبل و لا بعد / نوميديا جرّوفي
المزيد.....
- احتجاجا على "ترسيب" عدد منهم.. أساتذة متدربون يضرب ...
- بروتوكول للصحافة والطباعة والإعلام بين مصر والسودان
- موسكو تدعو لمحادثات مباشرة بين السوريين
- تصنيف الفيفا.. سوريا وفلسطين تتقدمان وإيران تتسيد آسيا
- دول شرق وجنوب أوروبا تحضر خطة بديلة للتصدي للهجرة
- إسرائيل تتحدث عن معركة ستقع -في أي لحظة-
- جهود القاهرة لحل الأزمة الليبية
- خبراء أمريكيون يبتكرون طريقة لاصطياد الـ-درون- في الهواء
- ليبيا.. تعديل اتفاق الصخيرات والإقرار بدور حفتر
- طريقة عمل سيرة ذاتية ناجحة
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - تطوير تكنولوجيا جديدة مستوحاة من الخيال العلمي لربط أدمغة البشر عبر الكومبوتر