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2017 / 2 / 9 - بالفيديو..استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 620 جنيها




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الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - بالفيديو..استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 620 جنيها