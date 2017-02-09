أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - شاهد كيف ساعد ترامب اللاجئين بعد قرار الحظر! - مهجركوم










2017 / 2 / 9 - شاهد كيف ساعد ترامب اللاجئين بعد قرار الحظر! - مهجركوم




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


عودة الحديث عن صفقات تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال - نشر قبل 27 دقيقة بالفيديو.. جون كاسن: بريطانيا خصصت 2.6 مليون إسترلينى للاجئين - نشر قبل 1 ساعة شاهد كيف ساعد ترامب اللاجئين بعد قرار الحظر! - مهجركوم - نشر قبل 1 ساعة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الإنساني في اليمن - نشر قبل 2 ساعة الأمم المتحدة تطلب من المجتمع الدولي جمع أكثر من ملياري دولار لتفادي مجاعة في اليمن - نشر قبل 2 ساعة المنظمة الدولية للهجرة غير الشرعية:10% من المهاجرين لإيطاليا بـ2016 مصريين - نشر قبل 3 ساعة مناشدة أممية لتفادي مجاعة في اليمن (الرئيس السابق للبعثة السياسية للأمم المتحدة بسوريا مختار لاماني) - نشر قبل 17 ساعة حزب كردي يسعى لإعدام كافة معارضيه.. تعرف على الوثيقة الأمريكية التي فضحت مساعيه ؟ - نشر قبل 17 ساعة ما وراء الخبر- حماس وإسرائيل.. سيناريوهات صفقة الأسرى الجديدة - نشر قبل 18 ساعة أخبار عربية - دراسة تحذر: داعش يشتري اللاجئين بالرواتب وتكاليف الهجرة - نشر قبل 19 ساعة الأونروا.. ومخاوف وقف الدعم الأمريكي لها - نشر قبل 20 ساعة الأمم المتحدة: قرار مصادرة الأراضي الفلسطينية تجاوزا للخط الأحمر - نشر قبل 21 ساعة المفوضية الأوروبية تقر بفشل مشروعها الخاص بتوزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي. - نشر قبل 21 ساعة رد دمشق على تقرير منظمة العفو الدولية حول إعدامات سجن صيدنايا - نشر قبل 22 ساعة البابا فرنسيس يدعو لوقف حد لآفة الاتجار بالبشر ويندد بالاعمال الوحشية ضد الروهينجا - نشر قبل 22 ساعة صورة قاتمة حول الوضع الإنساني في سوريا وإيصال المساعدات - نشر قبل 23 ساعة معاناة المهاجرين العازمين على التوجه نحو دول الاتحاد الاوروبي - نشر قبل 23 ساعة هكذا تمّ إعدام 13 ألف سوري في سجن صيدنايا - نشر قبل 23 ساعة حافلة الفساد .. وسيلة مبتكرة للتوعية بأهمية مكافحة الفساد في المكسيك - نشر قبل 24 ساعة إصابة 3 رجال أمن واعتقال 50 متظاهرا في إسرائيل - نشر قبل 24 ساعة تشوركين: الوضع الإنساني في اليمن مأساوي وعلى موسكـو وواشنطن التعاون الوثيـق لتسوية الأزمة - 13:21-2017 / 2 / 8 وثائقي يكشف خفايا إعدام الطيار الأردني الكساسبة - 10:20-2017 / 2 / 8 الحصاد- العفو الدولية: صيدنايا مسلخ بشري - 08:21-2017 / 2 / 8 هل يذهب تقرير -العفو الدولية- حول صيدنايا أدراج الرياح؟ - 23:22-2017 / 2 / 7 الحصاد- العفو الدولية: صيدنايا مسلخ بشري - 23:21-2017 / 2 / 7 أخبار عربية - العفو الدولية: نظام الأسد أعدم 13 الف معتقل شنقاً في سجن صيدنايا خلال 5 سنوات - 19:21-2017 / 2 / 7 اتهام النظام السوري بارتكاب اعدامات جماعية لآلاف المعتقلين - 19:20-2017 / 2 / 7 Outrage Is Not Enough - 18:20-2017 / 2 / 7 العفو الدولية: النظام السوري أعدم 13 ألف معتقل شنقا - 16:21-2017 / 2 / 7 لا وجود لشركات التكنولوجيا الأمريكية -دون المهاجرين- - 16:21-2017 / 2 / 7 العفو الدولية تتهم سوريا بإعدام الآلاف في سجن صيدنايا - 15:21-2017 / 2 / 7 تعرّف على أبشع أساليب التعذيب في سجن صيدنايا - 15:21-2017 / 2 / 7 مساعدات أوروبية للحكومة الليبية من أجل رعاية اللاجئين. - 15:21-2017 / 2 / 7 Saydnaya Prison: Human Slaughterhouse - 12:23-2017 / 2 / 7 العفو الدولية: إبادة ممنهجة بسجن صيدنايا السوري - 09:20-2017 / 2 / 7 فرقة عراضة شامية أسسها لاجئون سوريون في الأردن - 08:20-2017 / 2 / 7 منظمة العفو: الأسد حول سجن صيدنايا إلى مسلخ بشري - 07:20-2017 / 2 / 7 أخبار عربية: الغارديان: داعش يدفع أموال لمهربين لجلب أطفال وشباب لاجئين وتجنيدهم - 19:21-2017 / 2 / 6 متى سيعلن ترامب وفاة منظمة الأمم المتحدة ؟! - 19:20-2017 / 2 / 6 السلطات الصربية تحاول جمع آلاف اللاجئين في ملاجئ رسمية - 16:22-2017 / 2 / 6


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- نساء(10) ...ثورة ُّ عارمة / هاتف بشبوش
- عرعار: في ظلال القصيدة والثورة والحوار... / السيد إبراهيم أحمد
- البصرة جنة البستان محاولة في التجنيس الروائي / جميل الشبيبي
- اسفنديار.. قصة قصيرة . / يعقوب زامل الربيعي
- القُطْبُ والمُرِيدُ / كمال التاغوتي
- قانون (الستين_السكسوني)...وتحالف أباطرة المذاهب !!! / خورشيد الحسين
- الثقافة والمثقف... الريادة ...والتأثير / عبد الخالق الفلاح
- 5 امور صغيرة من شأنها ان تبهج يوم شريك حياتك / رنين الهندي
- إستعدوا لمواجهة أمريكا يا عراقيون2 / محمد ضياء عيسى العقابي
- المنهج التاريخي / تهامي محمد

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- تحرير محضر «هروب من تدابير احترازية» لزيزو عبده بعد اعتقاله ...
- أحمد الشرعي يكتب: مطلب أخلاقي
- صور غرف الفنادق تؤدي إلى إلقاء القبض على تجار الجنس
- "هيومن رايتس ووتش" لأمريكا: لا تساوا بين جماعة &qu ...
- من الذاكرة النقابية: حسين بن قــــدور نقابـــي رفض الأمانة ا ...
- من الذاكرة النقابية: ناجي مسعود النّقابي الصّادق
- بعد طرد داعش.. أوضاع قرى بريف الرقة
- اللجنة التركية الروسية لم تسجل غارات باستخدام صواريخ -توتشكا ...
- النفط يتزحزح عن برجه العاجي!
- إدانة صحفيين ساعدوا في نقل لاجئ سوري إلى السويد

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - شاهد كيف ساعد ترامب اللاجئين بعد قرار الحظر! - مهجركوم