أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - مكتبة بالمسجد الأقصى تشجع الأطفال على القراءة










2017 / 2 / 9 - مكتبة بالمسجد الأقصى تشجع الأطفال على القراءة




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


حزن وقلق يخيمان على كندا بعد استهداف المسجد - نشر قبل 57 دقيقة فرنسا: منفذ اعتداء اللوفر يؤكد أنه تحرك بمفرده دون إيعاز من تنظيم -الدولة الإسلامية- - نشر قبل 2 ساعة مكتبة بالمسجد الأقصى تشجع الأطفال على القراءة - نشر قبل 4 ساعة ترامب وأردوغان.. التنسيق في جو مشحون - نشر قبل 13 ساعة ست الحسن: أيهما أهم .. حلاوة الشكل أم حلاوة الروح ؟ - نشر قبل 22 ساعة خامنئي: الشعب الإيراني سيرد على تهديدات ترامب في ذكرى الثورة الإسلامية - 12:22-2017 / 2 / 8 الإخوان.. تاريخ طويل من الإرهاب - 08:21-2017 / 2 / 8 الإخوان المسلمون والإرهاب - 00:21-2017 / 2 / 8 جماعة الإخوان.. وملفات الإرهاب - 00:21-2017 / 2 / 8 الحصاد- الحشد المسيحي.. تهديدات بتهجير عرب نينوى - 00:21-2017 / 2 / 8 الحشد المسيحي.. مشهد جديد لغياب الدولة العراقية - 00:21-2017 / 2 / 8 الكنيسة الكاثوليكية في استراليا تحت وقع اتهامات صادمة بشأن الاعتداءات الجنسية على أطفال - 17:21-2017 / 2 / 7 ست الحسن ـ د. آمنة نصير: ختان الإناث عادة قبيحة لا علاقة لها بالإسلام وربطها بالشرف عار - 15:20-2017 / 2 / 7 السياحة الدينية في مصر تنتعش بـ-رحلة العائلة المقدسة وآل البيت - 14:21-2017 / 2 / 7 ترامب يؤكد أن -داعش- و-الإسـلاميين المتطرفين- يسعون لتنفيذ هجمات جديدة في الولايات المتحدة - 13:21-2017 / 2 / 7 حيدر العبادي: تنظيم -الدولة الإسلامية- في العراق -زائل ويتقلص- ونعلم مكان البغدادي - 09:21-2017 / 2 / 7 كل يوم: تعليق عمرو أديب على شماتة الإخوان بعد هزيمة المنتخب - 22:20-2017 / 2 / 6 ماذا يريد المسيحيون من انتخابات لبنان؟ - 18:20-2017 / 2 / 6 تنظيم -الدولة الإسلامية- محاصر تماما في مدينة الباب - 17:21-2017 / 2 / 6 كل يوم - رد عمرو أديب على الإخواني الذي تمنى فوز الكاميرون - 22:20-2017 / 2 / 5 الفليبين: الكنيسة تنتقد حرب دوترتي على المخدرات - 17:22-2017 / 2 / 5 بالفيديو.. مسلمون ومسيحيون يشيعون جنازة دميانة أمير الشهيدة 29 فى تفجير الكنيسة البطرسية - 15:22-2017 / 2 / 5 هذا الصباح-اندماج الرهبان البوذيين مع التكنولوجيا الجديدة - 12:21-2017 / 2 / 5 مظاهرة يهودية عربية في تل أبيب ضد التمييز - 09:22-2017 / 2 / 5 الأب الروحى للحضرى يكشف: أول راتب لـ-السد العالى- كان 5 جنيهات - 07:20-2017 / 2 / 3 كمال يلدو مع المهندس والباحث في شا?ن اليهود العراقيين الاستاذ خضر سليم البصون - 05:19-2017 / 2 / 3 طائرات تركية تستهدف مواقع لتنظيم -الدولة الإسلامية- في مدينة الباب - 15:21-2017 / 2 / 2 كمال يلدو: اللقاء مع د. خضر سليم البصون المهندس والباحث في شؤون اليهود العراقيين - 14:19-2017 / 2 / 2 كندا تعيد فتح المسجد الذي قتل داخله ستة - 13:23-2017 / 2 / 2 أخبار حصرية | ناشطون سوريون: الأسد جلب الطائفية ليواصل قتل الشعب - 23:21-2017 / 2 / 1 مسائية DW : مداهمة جديدة ضد إسلاميين في ألمانيا وفعالية الإجراءات الأمنية - 22:22-2017 / 2 / 1 من هو المشتبه بتنفيذه الهجوم على المسجد في كيبيك؟ - 13:21-2017 / 2 / 1 توقيع كتاب «الإخوان في ملفات البوليس السياسي» بحضور «الفقي والشوبكي وعبدالنور» - 13:21-2017 / 2 / 1 شرطة كيبيك تواصل جمع الأدلة والتحقيق بهجوم المسجد - 10:21-2017 / 2 / 1 إطفاء أضواء برج إيفل لإحياء ذكرى ضحايا هجوم المسجد في كيبك الكندية - 18:21-2017 / 1 / 31 مبدعون يشملهم قرار ترمب بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية - 17:21-2017 / 1 / 31 سوريا: هجوم مباغت لتنظيم -الدولة الإسلامية- على مطار الضمير - 15:22-2017 / 1 / 31 المشتبه به على اعتداء المسجد بكندا طالب جامعي - 13:21-2017 / 1 / 31 بالفيديو..حكاية اليهودية ومقابر الكومنولث فى السويس - 11:21-2017 / 1 / 31 شرطة كيبيك تعلن اعتقال أحد منفذي الهجوم على المسجد - 21:21-2017 / 1 / 30


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- نساء(10) ...ثورة ُّ عارمة / هاتف بشبوش
- عرعار: في ظلال القصيدة والثورة والحوار... / السيد إبراهيم أحمد
- البصرة جنة البستان محاولة في التجنيس الروائي / جميل الشبيبي
- اسفنديار.. قصة قصيرة . / يعقوب زامل الربيعي
- القُطْبُ والمُرِيدُ / كمال التاغوتي
- قانون (الستين_السكسوني)...وتحالف أباطرة المذاهب !!! / خورشيد الحسين
- الثقافة والمثقف... الريادة ...والتأثير / عبد الخالق الفلاح
- 5 امور صغيرة من شأنها ان تبهج يوم شريك حياتك / رنين الهندي
- إستعدوا لمواجهة أمريكا يا عراقيون2 / محمد ضياء عيسى العقابي
- المنهج التاريخي / تهامي محمد

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- تشميع مركز النديم والقبض على حارس المبني
- الأمن يلقي القبض على نور خليل وزيزو عبده وعمر حازق ومحمود مح ...
- حصيلة حرف تيفيناغ بعد 14 سنة من اعتماده
- شباط في الشراط: “شجاعة” حميد تخونه !
- انفجار في محطة فلامانفيل النووية بشمال فرنسا بدون التسبب بخط ...
- هل تستخدم ميلانيا وإيفانكا مكانتهما في البيت الأبيض لتحققا أ ...
- كوثر حفيظي: البحث العلمي عبادة.. وهذه مسيرتي من الرباط إلى م ...
- موقع Pinterest يطلق "عدسة" تتعرف على الأغراض وتساع ...
- هذه الدول تقدم لك جواز السفر مقابل المال
- إله الرعد الروسي -تور-

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - مكتبة بالمسجد الأقصى تشجع الأطفال على القراءة