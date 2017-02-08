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2017 / 2 / 8 - بعد وفاة كاسترو نائب رئيس جهاز الاستخبارات السوفيتية يكشف الوجه الآخر للثورة الكوبية




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - بعد وفاة كاسترو نائب رئيس جهاز الاستخبارات السوفيتية يكشف الوجه الآخر للثورة الكوبية