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2017 / 2 / 8 - مناشدة أممية لتفادي مجاعة في اليمن (الرئيس السابق للبعثة السياسية للأمم المتحدة بسوريا مختار لاماني)




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مناشدة أممية لتفادي مجاعة في اليمن (الرئيس السابق للبعثة السياسية للأمم المتحدة بسوريا مختار لاماني)