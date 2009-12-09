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2017 / 2 / 8 - 156 مليون عربي مستخدم لـ«فيسبوك» في 2017.. والإمارات تتصدر




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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - 156 مليون عربي مستخدم لـ«فيسبوك» في 2017.. والإمارات تتصدر