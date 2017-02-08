أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - الأمم المتحدة: قرار مصادرة الأراضي الفلسطينية تجاوزا للخط الأحمر











2017 / 2 / 8 - الأمم المتحدة: قرار مصادرة الأراضي الفلسطينية تجاوزا للخط الأحمر




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


الأونروا.. ومخاوف وقف الدعم الأمريكي لها - نشر قبل 55 دقيقة الأمم المتحدة: قرار مصادرة الأراضي الفلسطينية تجاوزا للخط الأحمر - نشر قبل 2 ساعة المفوضية الأوروبية تقر بفشل مشروعها الخاص بتوزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي. - نشر قبل 2 ساعة رد دمشق على تقرير منظمة العفو الدولية حول إعدامات سجن صيدنايا - نشر قبل 3 ساعة البابا فرنسيس يدعو لوقف حد لآفة الاتجار بالبشر ويندد بالاعمال الوحشية ضد الروهينجا - نشر قبل 3 ساعة صورة قاتمة حول الوضع الإنساني في سوريا وإيصال المساعدات - نشر قبل 4 ساعة معاناة المهاجرين العازمين على التوجه نحو دول الاتحاد الاوروبي - نشر قبل 4 ساعة هكذا تمّ إعدام 13 ألف سوري في سجن صيدنايا - نشر قبل 4 ساعة حافلة الفساد .. وسيلة مبتكرة للتوعية بأهمية مكافحة الفساد في المكسيك - نشر قبل 5 ساعة إصابة 3 رجال أمن واعتقال 50 متظاهرا في إسرائيل - نشر قبل 5 ساعة تشوركين: الوضع الإنساني في اليمن مأساوي وعلى موسكـو وواشنطن التعاون الوثيـق لتسوية الأزمة - نشر قبل 6 ساعة وثائقي يكشف خفايا إعدام الطيار الأردني الكساسبة - نشر قبل 9 ساعة الحصاد- العفو الدولية: صيدنايا مسلخ بشري - نشر قبل 11 ساعة هل يذهب تقرير -العفو الدولية- حول صيدنايا أدراج الرياح؟ - نشر قبل 20 ساعة الحصاد- العفو الدولية: صيدنايا مسلخ بشري - نشر قبل 20 ساعة أخبار عربية - العفو الدولية: نظام الأسد أعدم 13 الف معتقل شنقاً في سجن صيدنايا خلال 5 سنوات - نشر قبل 24 ساعة اتهام النظام السوري بارتكاب اعدامات جماعية لآلاف المعتقلين - نشر قبل 24 ساعة Outrage Is Not Enough - 18:20-2017 / 2 / 7 العفو الدولية: النظام السوري أعدم 13 ألف معتقل شنقا - 16:21-2017 / 2 / 7 لا وجود لشركات التكنولوجيا الأمريكية -دون المهاجرين- - 16:21-2017 / 2 / 7 العفو الدولية تتهم سوريا بإعدام الآلاف في سجن صيدنايا - 15:21-2017 / 2 / 7 تعرّف على أبشع أساليب التعذيب في سجن صيدنايا - 15:21-2017 / 2 / 7 مساعدات أوروبية للحكومة الليبية من أجل رعاية اللاجئين. - 15:21-2017 / 2 / 7 Saydnaya Prison: Human Slaughterhouse - 12:23-2017 / 2 / 7 العفو الدولية: إبادة ممنهجة بسجن صيدنايا السوري - 09:20-2017 / 2 / 7 فرقة عراضة شامية أسسها لاجئون سوريون في الأردن - 08:20-2017 / 2 / 7 منظمة العفو: الأسد حول سجن صيدنايا إلى مسلخ بشري - 07:20-2017 / 2 / 7 أخبار عربية: الغارديان: داعش يدفع أموال لمهربين لجلب أطفال وشباب لاجئين وتجنيدهم - 19:21-2017 / 2 / 6 متى سيعلن ترامب وفاة منظمة الأمم المتحدة ؟! - 19:20-2017 / 2 / 6 السلطات الصربية تحاول جمع آلاف اللاجئين في ملاجئ رسمية - 16:22-2017 / 2 / 6 الأمم المتحدة تحذر من تفاقم العنف بأفغانستان - 15:22-2017 / 2 / 6 وفد برلماني بلجيكي يزور مخيم جبرين للاجئين - 13:21-2017 / 2 / 6 تركيا.. اعتقال 350 شخصا بعملية ضد داعش - 03:20-2017 / 2 / 6 ما وراء الخبر-اللاجئون.. بين ترمب والقضاء وضغط الشارع - 21:21-2017 / 2 / 5 التونسيون يتظاهرون تحذيرا من خطر الارهاب - 21:20-2017 / 2 / 5 أخبار حصرية: أمير منشق عن داعش: التنظيم أخطأ بإعدام الكساسبة ونادم على إحراقه - 20:21-2017 / 2 / 5 مظاهرات منددة في أوروبا وأستراليا ضد سياسة ترامب إزاء المهاجرين والمسلمين - 14:21-2017 / 2 / 5 استمرار خفر السواحل الليبي باعتراض قوارب المهاجرين - 10:22-2017 / 2 / 5 عشرات آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد سياسات ترمب - 00:21-2017 / 2 / 5 اللاجئون السوريون...بين أمن المنطقة والمناطق الآمنة - 21:21-2017 / 2 / 4


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الحلقة الحادية والعشرون من رواية ( إنه أخى ) / مصطفى راشد
- حجايات بغداد ... دعوة وطنية للفرح .. والتفاؤل / رياض الركابي
- عقم الرؤيا في توظيف التشكيل روائيا / احمد جبار غرب
- نظام مثير للشکوك / فلاح هادي الجنابي
- دراسة متواضعة من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق وآفاق تطوره ... / عبد الحسن حسين يوسف
- تأملات فى معاناة وأسقام الفكر الإنسانى / سامى لبيب
- ذكرياتي عن انقلاب 8 شباط 1963 واعتقال أخي المرحوم سمير عبد ا ... / سناء عبد القادر مصطفى
- قج قاج داعش لماذا تأخر؟ / ليث الجادر
- *سجالات كوردستانية مع ابراهيم كابان* / ريبر هبون
- العذرية والحرية الجنسية في الثقافات والأديان وتفرد الحضارة ا ... / ياسمين عزيز عزت

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- هيئة النقل السعودية: التعرف على هوية سائق أجنبي سب السعوديات ...
- بعد فترتين رئاسيتين.. لن تصدق ما يقوم به أوباما في إجازته!
- جديد سلمان رشدي: رواية ما بعدها رواية -
- أخنوش يجتمع بكبار القيادات الجهوية للتجمع
- الصومال: انتخاب رئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فرماجو رئي ...
- ترامب: قانون الحظر لحماية أمننا القومي
- واشنطن تتلهف لقرار محكمة الاستئناف حول حظر ترامب للسفر
- اعتقال 50 من اليهود المتشددين الرافضين للخدمة العسكرية
- وصول الدفعة الأولى من الدبابات الأمريكية إلى لاتفيا
- الأونروا.. ومخاوف وقف الدعم الأمريكي لها

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - الأمم المتحدة: قرار مصادرة الأراضي الفلسطينية تجاوزا للخط الأحمر