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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - المفوضية الأوروبية تقر بفشل مشروعها الخاص بتوزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي.
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2017 / 2 / 8 - المفوضية الأوروبية تقر بفشل مشروعها الخاص بتوزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي.
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - المفوضية الأوروبية تقر بفشل مشروعها الخاص بتوزيع اللاجئين على بلدان الاتحاد الأوروبي.