أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - ست الحسن: محطات مختلفة في حياة الفنان -مراد مكرم- وعلاقته بالأكل











2017 / 2 / 8 - ست الحسن: محطات مختلفة في حياة الفنان -مراد مكرم- وعلاقته بالأكل




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن


«قصة قصيرة جداً».. ديوان يرى النور بعد وفاة كاتبه بسنتين - نشر قبل 1 ساعة ست الحسن: محطات مختلفة في حياة الفنان -مراد مكرم- وعلاقته بالأكل - نشر قبل 1 ساعة الأكيل وصدفة الأكل مع الفنان مراد مكرم .. ست الحسن - نشر قبل 1 ساعة الأكيل الفنان -مراد مكرم- وعلاقته بالأكل .. في ست الحسن - نشر قبل 1 ساعة هذا الصباح- أعمال الفنان البريطاني ديفيد هوكني - نشر قبل 5 ساعة هذا الصباح- نقش الخط العربي على الحصى - نشر قبل 6 ساعة سعودي وزوجته يرويان لـ #نشرة_الرابعة قصتهما مع الموسيقى في #الرياض - نشر قبل 21 ساعة قصة زوجين سعوديين ساهما في إعادة الغناء إلى #الرياض - نشر قبل 24 ساعة ألعاب الفروسية ومهارات الترويض في خدمة السينما - 16:21-2017 / 2 / 7 الفنانة فيفي عبده تطمئن جمهورها بعد نجاتها من حادث سير على طريق إسكندرية الصحراوي.. في ست الحسن - 16:20-2017 / 2 / 7 فيلم وثائقي يروي قصة طفل سوري لاجئ - 14:20-2017 / 2 / 7 هذا الصباح- جوقة الحضارات.. الغناء بلغات العالم - 12:23-2017 / 2 / 7 لقاء خاص مع أسرة فيلم أخر ديك في مصر .. في كل يوم - 02:20-2017 / 2 / 7 الفنان/ هشام عباس: هدخل فيلم اخر ديك في مصر مع عمرو أديب بعد برنامج كل يوم - 02:20-2017 / 2 / 7 كل يوم: مداخلة الفنانة شهيره مع أسرة فيلم أخر ديك في مصر - 02:20-2017 / 2 / 7 كل يوم: أيه رأيك في فيلم -اخر ديك في مصر-؟ ومين أكتر شخصية عجبتك؟ - 02:19-2017 / 2 / 7 هالة صدقي لـ كل يوم: أشارك الزعيم عادل إمام في مسلسل كوميدي في رمضان -عفاريت عدلي علام- - 00:20-2017 / 2 / 7 هالة صدقي لـ كل يوم: شعرت بقلق بسبب وجود محمد رمضان في فيلم اخر ديك في مصر - 00:20-2017 / 2 / 7 مي عمر لـ كل يوم: نجاح مسلسل الأسطورة شجعني على مشاركة محمد رمضان في فيلم اخر ديك في مصر - 00:19-2017 / 2 / 7 المؤلف/ أيمن بهجت قمر لـ كل يوم: محمد رمضان كان الأنسب لبطولة فيلم أخر ديك في مصر - 00:19-2017 / 2 / 7 مى عمر : شاركت بفيلم -أخر ديك فى مصر- بعد مكالمة هاتفية من محمد رمضان - 22:21-2017 / 2 / 6 وحيد حامد: الثقافة المصرية تصنع الشهامة والرجولة - 21:21-2017 / 2 / 6 حريق في دار الأوبرا الكويتية - 16:21-2017 / 2 / 6 ست الحسن: فيلم -بشتري راجل- المثير للجدل وحلقة نقاشية عن -Single Mother- - 16:20-2017 / 2 / 6 موقف كوميدي لحنان البهي مع زوجها أثناء مباراة مصر والكاميرون على محمد النني - ست الحسن - 15:21-2017 / 2 / 6 الشاعرة إيمان بكري لـ كل يوم: المنتخب أعاد الفرحة وروح الانتماء للشعب من جديد خلال الأيام الماضية - 23:20-2017 / 2 / 5 عدسته سبقت الجميع في كشف مخابرات الأسد.. تعرف على أفلام عمر أميرلاي الممنوعة من العرض- هنا سوريا - 21:20-2017 / 2 / 5 خارج النص- فيلم -شو صار؟-.. السؤال اللبناني الممنوع - 20:20-2017 / 2 / 5 أخبار خاصة: أطفال سوريون يعلمون اللغة التركية بمقاطع تمثيلية على فيسبوك - 19:21-2017 / 2 / 5 بالفيديو.. وزير الثقافة يتفقد معرض الكتاب - 13:21-2017 / 2 / 5 الشاعر -عبد القادر البورسعيدى- يروى حكاياته مع شعر العامية - 01:21-2017 / 2 / 5 وزير الثقافة ومحمد العدل وخالد جلال وماريان خورى فى عزاء محمد كامل القليوبى - 20:21-2017 / 2 / 4 لجنة الرقابة اللبنانية تقرر حذف بعض المشاهد من فيلم -مولانا- - 20:20-2017 / 2 / 4 أخبار حصرية: سعي شباب بنغازي للحفاظ على الفلكلور الليبي - 19:21-2017 / 2 / 4 بوكس أوفيس| تعرف على أعلى الأفلام إيرادات بالسينما الأمريكية الإسبوع الماضي - 15:22-2017 / 2 / 4 شيف بدرجة فنان.. «بطيخة» تجمع الحضري وكهربا وصلاح - 12:20-2017 / 2 / 4 قالوا: عن «كوبر».. وحال الثقافة في مصر - 12:20-2017 / 2 / 4 كل يوم جمعة - هشام عباس: نفسي ادخل مجال التمثيل - 00:19-2017 / 2 / 4 كل يوم جمعة: هشام عباس يغني للفنان محمد عبد المطلب .. أغنية -مين يحوش- - 23:20-2017 / 2 / 3 كل يوم جمعة - عودة حميد الشاعري فى دويتو مع هشام عباس - 22:20-2017 / 2 / 3


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الحلقة الحادية والعشرون من رواية ( إنه أخى ) / مصطفى راشد
- حجايات بغداد ... دعوة وطنية للفرح .. والتفاؤل / رياض الركابي
- عقم الرؤيا في توظيف التشكيل روائيا / احمد جبار غرب
- نظام مثير للشکوك / فلاح هادي الجنابي
- دراسة متواضعة من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق وآفاق تطوره ... / عبد الحسن حسين يوسف
- تأملات فى معاناة وأسقام الفكر الإنسانى / سامى لبيب
- ذكرياتي عن انقلاب 8 شباط 1963 واعتقال أخي المرحوم سمير عبد ا ... / سناء عبد القادر مصطفى
- قج قاج داعش لماذا تأخر؟ / ليث الجادر
- *سجالات كوردستانية مع ابراهيم كابان* / ريبر هبون
- العذرية والحرية الجنسية في الثقافات والأديان وتفرد الحضارة ا ... / ياسمين عزيز عزت

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- كيف تكون سعيداً ومتعاطفاً ومرتاح الذهن في حياتك؟
- الجزائر وتونس تقويان تعاونهما الطاقي عبر أنبوب ترانسماد
- هل تعلم؟ بيانات سيارتك قد تتجاوز قيمتها الفعلية
- موسكو: تعاوننا مع تركيا قائم على أساس أن أنقرة لا تقيم -منطق ...
- ناسا تكشف دلائل تحير العلماء حول وجود الماء على المريخ
- ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- افتضاح أمر عامل نظافة يتقاضى 20 ألف دولار شهريا
- رسم.. ولكن بشكل غير مألوف
- إجلاء 3 آلاف شخص بسبب حريق بمجمع كيميائي في إسبانيا
- المعارض الروسي نافالني قد يحرم من الترشح للرئاسة

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - ست الحسن: محطات مختلفة في حياة الفنان -مراد مكرم- وعلاقته بالأكل