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2017 / 2 / 8 - الجبير: نحن نعتبـر حزبـي العـمـال والإتحاد الديمقراطي الكرديين منظمتين إرهابيتين




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - الجبير: نحن نعتبـر حزبـي العـمـال والإتحاد الديمقراطي الكرديين منظمتين إرهابيتين