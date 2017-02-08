أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - تنظيم الدولة يلفظ أنفاسه بالباب..ومنافسة قد تتحول لحرب بين النظام والجيش الحر وتركيا-تفاصيل











2017 / 2 / 8 - تنظيم الدولة يلفظ أنفاسه بالباب..ومنافسة قد تتحول لحرب بين النظام والجيش الحر وتركيا-تفاصيل




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


انخفاض أسعار الذهب خمسة جنيهات وعيار 21 يسجل 625 - نشر قبل 53 دقيقة إنهاء احتكار شراء وتصدير الذهب في السودان - نشر قبل 3 ساعة النشرة الاقتصادية الأولى 8/2/2017 - نشر قبل 4 ساعة تنظيم الدولة يلفظ أنفاسه بالباب..ومنافسة قد تتحول لحرب بين النظام والجيش الحر وتركيا-تفاصيل - نشر قبل 4 ساعة وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط:المحافظة بدون انقطاع للكهرباء لأنها الأولي في إنتاج الكهرباء بالصعيد - نشر قبل 6 ساعة قالوا: عن «ماسبيرو».. وعلاج السرطان بالذهب - نشر قبل 6 ساعة هذا الصباح- هواية جمع الدمى.. حفاظ على الربح والإثارة - نشر قبل 7 ساعة أثينا تقول إنها لن ترضخ لشروط صندوق النقد الدولي - economy - نشر قبل 19 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/7 - نشر قبل 22 ساعة ما تأثير التغيير في السياسة التجارية الأمريكية على الاقتصاد وعلى الأسواق؟ج2 - نشر قبل 24 ساعة ما تأثير التغيير في السياسة التجارية الأمريكية على الاقتصاد وعلى الأسواق؟ - نشر قبل 24 ساعة اقتصاد الصباح 7/2/2017 - 12:22-2017 / 2 / 7 خبيرة اسواق مال .. نصائح للمبدئين للتدوالهم بالبورصة باقل مبلغ للاستثمار - 19:20-2017 / 2 / 6 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/6 - 18:21-2017 / 2 / 6 بالفيديو .. خبيرة مالية : أستقرار البورصة المصرية مرتبط بزيادة المستثمرين الاجانب بالشراء - 16:21-2017 / 2 / 6 تراجع أسعار الذهب ستة جنيهات وعيار 21 يسجل 626 - 14:21-2017 / 2 / 6 اقتصاد الصباح 2/6/2017 - 13:21-2017 / 2 / 6 الرمح الذهبي ينجز استعادة ميدي الاستراتيجية - 21:21-2017 / 2 / 5 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/5 - 18:22-2017 / 2 / 5 أسعار الذهب اليوم الأحد 5 / 2 / 2017 فى الأسواق والمحلات - 16:22-2017 / 2 / 5 اقتصاد الصباح 5/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 5 بالفيديو.. وزيرا الاستثمار والبترول يفتتحان مجمع خدمات الاستثمار بسوهاج - 11:21-2017 / 2 / 5 احتدام المنافسة على لقب ARAB ADOL - 10:22-2017 / 2 / 5 النشرة الاقتصادية الثانية 4/2/2017 - 20:21-2017 / 2 / 4 الاقتصاد والناس- ماذا نأكل في العالم العربي؟ - 19:21-2017 / 2 / 4 بالفيديو.. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاً - 14:22-2017 / 2 / 4 النشرة الاقتصادية الأولى 4/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 4 هذا الصباح- صياغة الذهب بلبنان.. حرفة من جمال - 11:21-2017 / 2 / 4 سدان جديدان لإنتاج الكهرباء في السودان - 19:21-2017 / 2 / 3 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/3 - 19:21-2017 / 2 / 3 كالانيك ينسحب من المجلس الاقتصادي الاستشاري لترامب - economy - 19:21-2017 / 2 / 3 أسعار الذهب اليوم الجمعة 3/ 2 /2017 فى مصر - 15:21-2017 / 2 / 3 النشرة الاقتصادية الأولى 3/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 3 وزير البترول:زيادة دعم الوقود بموازنة العام المقبل وتأثرنا بسعر الصرف - 01:21-2017 / 2 / 3 أمريكا تبدأ حربا اقتصادية ضد ايران..وترامب يلوح بالخيار العسكري ضدها-تفاصيل - 23:20-2017 / 2 / 2 النشرة الاقتصادية الثانية 2/2/2017 - 19:21-2017 / 2 / 2 لائق بإمبراطور ... جولة عبر الواقع الافتراضي في قصر نيرون الذهبي - 17:21-2017 / 2 / 2 أشرف حاتم: طب الأمراض الصدرية يشهد تطورا ومنافسة شرسة بين الجامعات - 17:21-2017 / 2 / 2 ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 637 - 14:21-2017 / 2 / 2 اقتصاد الصباح 2/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 2


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- قضية السجع في المقامة الحريرية انطلاقا من أراء الناقد - ابن ... / سليمان العثماني
- الشاعر كريم الزيدي في كندا، مصطحبا الحزن العراقي معه..!! / وجدان عبدالعزيز
- من رموز العبادات القضيبية / وليد يوسف عطو
- ترامب الأبُ الرّوحِي ل: -العَدَائِيَّة- / علجية عيش
- أي جواب عن انتمائنا وشرعية وجودنا في ظل هذا الخراب؟ / المريزق المصطفى
- تهديد الرعايا الغربيين والأمريكيين في بغداد ... الكيد سيد ال ... / محمد ضياء عيسى العقابي
- إن أراد الله فناء قوم ابتلاهم بالإيمان / نادية خلوف
- المرأة في المتخيل الشعبي المغربي / سليمان العثماني
- رحلة إلى قلب الإلحاد بمنظور الأرثوذكس ج1 / عايد عواد
- رسالة إلى شيخ الأزهر من مصري مسيحي (3) / فاطمة ناعوت

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- بالفيديو: عائلة تشاهد انهياراً أرضياً يُدمِّر منزلها
- شباط: عندي غير سبعة د لمليار فقط لا غير !!!
- الجزائر ترفع قريبا من تسعيرة استهلاك المياه بسبب العجز المال ...
- روبوت يجني المال من تغريدات ترامب "السلبية"
- برشلونة يستأنف ضد طرد وسواريز وإنذار بوسكيتس
- السفارة المغربية: خادمة تعرّضت لإصابات خطيرة في بيت مشغلها ب ...
- سواريز يفسد فرحة برشلونة بوصوله إلى نهائي كأس إسبانيا
- مهاجرون يعبرون مشيا حدود الولايات المتحدة إلى كندا
- أنقرة تكشف عن ملامح منطقتها -الآمنة- في سوريا
- إضراب يلغي عشرات الرحلات الجوية في برلين

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - تنظيم الدولة يلفظ أنفاسه بالباب..ومنافسة قد تتحول لحرب بين النظام والجيش الحر وتركيا-تفاصيل