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2017 / 2 / 7 - الأردن يستعد لتصنيف صحراء الضاحك محمية طبيعية




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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - الأردن يستعد لتصنيف صحراء الضاحك محمية طبيعية