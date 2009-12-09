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2017 / 2 / 7 - 200 مليون امرأة على مستوى العالم..اليوم العالمي لـ«مناهضة ختان الإناث»




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء المرأة - يوتيوب التمدن - 200 مليون امرأة على مستوى العالم..اليوم العالمي لـ«مناهضة ختان الإناث»