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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - تركيا.. اعتقال 350 شخصا بعملية ضد داعش
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2017 / 2 / 6 - تركيا.. اعتقال 350 شخصا بعملية ضد داعش
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - تركيا.. اعتقال 350 شخصا بعملية ضد داعش