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2017 / 2 / 5 - أخبار حصرية: أمير منشق عن داعش: التنظيم أخطأ بإعدام الكساسبة ونادم على إحراقه




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أخبار حصرية: أمير منشق عن داعش: التنظيم أخطأ بإعدام الكساسبة ونادم على إحراقه