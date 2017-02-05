أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - أخبار خاصة: أطفال سوريون يعلمون اللغة التركية بمقاطع تمثيلية على فيسبوك













2017 / 2 / 5 - أخبار خاصة: أطفال سوريون يعلمون اللغة التركية بمقاطع تمثيلية على فيسبوك




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن


خارج النص- فيلم -شو صار؟-.. السؤال اللبناني الممنوع - نشر قبل 22 دقيقة أخبار خاصة: أطفال سوريون يعلمون اللغة التركية بمقاطع تمثيلية على فيسبوك - نشر قبل 1 ساعة بالفيديو.. وزير الثقافة يتفقد معرض الكتاب - نشر قبل 7 ساعة الشاعر -عبد القادر البورسعيدى- يروى حكاياته مع شعر العامية - نشر قبل 19 ساعة وزير الثقافة ومحمد العدل وخالد جلال وماريان خورى فى عزاء محمد كامل القليوبى - نشر قبل 24 ساعة لجنة الرقابة اللبنانية تقرر حذف بعض المشاهد من فيلم -مولانا- - نشر قبل 24 ساعة أخبار حصرية: سعي شباب بنغازي للحفاظ على الفلكلور الليبي - 19:21-2017 / 2 / 4 بوكس أوفيس| تعرف على أعلى الأفلام إيرادات بالسينما الأمريكية الإسبوع الماضي - 15:22-2017 / 2 / 4 شيف بدرجة فنان.. «بطيخة» تجمع الحضري وكهربا وصلاح - 12:20-2017 / 2 / 4 قالوا: عن «كوبر».. وحال الثقافة في مصر - 12:20-2017 / 2 / 4 كل يوم جمعة - هشام عباس: نفسي ادخل مجال التمثيل - 00:19-2017 / 2 / 4 كل يوم جمعة: هشام عباس يغني للفنان محمد عبد المطلب .. أغنية -مين يحوش- - 23:20-2017 / 2 / 3 كل يوم جمعة - عودة حميد الشاعري فى دويتو مع هشام عباس - 22:20-2017 / 2 / 3 مسرحية -الجدار الرابع-.. حلم الوصول إلى غد أفضل في لبنان - 17:21-2017 / 2 / 3 مخرجون طلاب يشاركون بأفلامهم في الدورة 23 لمهرجان السينما الأوروبية في بيروت - 16:20-2017 / 2 / 3 برومو خارج النص - فيلم شو صار - 15:21-2017 / 2 / 3 ايطاليا: عرض لوحات فنية استعيدت من المافيا - 14:20-2017 / 2 / 3 صباح العربية : أصالة وأسماء المنور تشيدان بكويتية تقلد الفنانين العرب - 11:20-2017 / 2 / 3 «حميدة»: صناعة السينما في تدهور منذ أُنشأت - 22:21-2017 / 2 / 2 مخرج «4x6» يكشف تفاصيل حياة مدمن المخدرات في فيلم قصير - 22:20-2017 / 2 / 2 تفاعلكم : تعرف على شخصيات الاخرين من خلال اسئلتهم.. فيلم يوتيوبي يحفز التفكير - 18:21-2017 / 2 / 2 فنانون كوبيون يرسمون على الملابس في معرض -فن الموضة- - 17:21-2017 / 2 / 2 بكاء زوجة المخرج كامل القليوبى بعد تشييع جثمانه - 17:21-2017 / 2 / 2 تشييع جثمان المخرج كامل القليوبى من مسجد عمرو بن العاص - 17:21-2017 / 2 / 2 معهد الموسيقى بالقدس.. حراك ثقافي مقاوم - 17:21-2017 / 2 / 2 الفيلم الوثائقي: على شاطئ سوسة - 16:20-2017 / 2 / 2 هذا الصباح- فنانون باكستانيون يعرضون لوحاتهم على الأرصفة - 12:21-2017 / 2 / 2 كل يوم كتاب: تراث الإنسان..تاريخ السينما في 100 فيلم - 12:20-2017 / 2 / 2 الممثلة ناتالي بورتمان تجسد شخصية زوجة كينيدي في فيلم -جاكي- - 18:22-2017 / 2 / 1 من يترأس لجنة تحكيم الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي؟ - 15:21-2017 / 2 / 1 جابر نصار: أفلام شادية وإسماعيل ياسين -عربت- المغرب العربى - 15:21-2017 / 2 / 1 -اليوم السابع- يحتفل ويكرم أسرة فيلم -آخر ديك فى مصر- - 03:21-2017 / 2 / 1 كل يوم تتابع تسليم تبرع الفنانة شرين بمبلغ مليون جنية لـ أبو الريش وصاحبي المخبز ومحل كبده وشاورما - 23:20-2017 / 1 / 31 تفاعلكم: عقال الفنان محمد عبده للبيع في مزاد - 18:21-2017 / 1 / 31 بالصور.. الفنان هانى رمزى يشارك فى معرض فيرنكس الدولى للأثاث والديكور - 15:21-2017 / 1 / 31 بالصور.. الفنانة ليلى علوى تشارك فى معرض فيرنكس الدولى للأثاث والديكور - 15:21-2017 / 1 / 31 اختيار المخرج الاسباني بيدرو المودوفار رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان - 12:21-2017 / 1 / 31 هذا الصباح- مسرحية كاتس الغنائية - 11:21-2017 / 1 / 31 الفنان مصطفى كامل لـ عمرو اديب: انت بتوقف حالي يا عمرو - 03:20-2017 / 1 / 31 كل يوم - سهرة غنائية مع الفنان إيهاب توفيق - 03:20-2017 / 1 / 31


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- أحييك د. غليون بحرارة - الكرد شركاء في الوطن الجديد / ربحان رمضان
- علي بن أبي طالب. التعقيد النفسي العصابي / عبد الله الشيخ
- معنى الكفاح الاجتماعي وأهدافه ووسائله وشروط نجاحه / محمّد نجيب قاسمي
- الطبقة العاملة في العراق و-الحرب على الارهاب- بين الموقف الط ... / نادية محمود
- نحتاج الى العمل الثوري لقلب الاوضاع! / عادل احمد
- الكابوي القومي والهيمنة بالبلطجة / سمير عادل
- موقف الولايات المتحدة من حرب الريف المغربي / محمد النحيلي
- أطفال الأهوار والقاص المصري / نعيم عبد مهلهل
- خلف النوافذ...11 / عبد الغني سهاد
- حروفي اللاجئة / ميساء البشيتي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- يهود وعرب إسرائيليون يتظاهرون فى تل أبيب ضد هدم منازل العرب ...
- مباشر: تابعوا مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية بين الكاميرون ...
- جولة نادرة لـCNN داخلها.. كيف تبدو أنفاق التهريب بين أمريكا ...
- بنس: قرار ترامب لا يتعارض مع الدستور
- الائتلاف الحاكم يحافظ على الأغلبية في برلمان ليختنشتاين
- نتنياهو يطالب بإرجاء التصويت على قانون الاستيطان
- البرلمان الكويتي يرفع الحصانة عن 3 نواب
- روسيا تفقد لقب بطلة العالم لهوكي الجليد بالكرة
- أكثر من 220 عسكريا أمريكيا عند حدود روسيا مع لاتفيا
- الرياضة في زمن الحروب والأزمات

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - أخبار خاصة: أطفال سوريون يعلمون اللغة التركية بمقاطع تمثيلية على فيسبوك