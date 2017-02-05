التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مظاهرات منددة في أوروبا وأستراليا ضد سياسة ترامب إزاء المهاجرين والمسلمين
|
|
2017 / 2 / 5 - مظاهرات منددة في أوروبا وأستراليا ضد سياسة ترامب إزاء المهاجرين والمسلمين
افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- مع كل شروق أنت العيد / نزهة تمار
- بحر المديد يستغيث / مصطفى حسين السنجاري
- اللاهوت والناسوت / سلام قاسم
- الرجل ذو البشرة السمراء / داود سلمان الكعبي
- المخصي. قصة قصيرة / فتحيّة دبّش
- أيها المارق / فاطمة الفلاحي
- حلب تباد وأنت تتفرج.. كوابيس حلب / فواز قادري
- ديرم أسمر... / يعقوب زامل الربيعي
- دول عدم الاستقرار الوزاري ؟؟ / عقيل الجنابي
- احمد السنجري وبيتر يوسف ومابينهما / عكاب سالم الطاهر
المزيد.....
- وزير فرنسي: على أوروبا الخروج من حالة -الخضوع- لواشنطن
- مصر: تاجيل احالة المحامي منتصر الزيات الى التاديب لتنفيذ طلب ...
- إليكم 10 حقائق قد لا تعرفونها عن الـ "هايبرلوب"
- البشير: سنلجأ لمجلس الأمن إذا رفضت مصر التفاوض حول حلايب
- وزير فرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التمرد
- الأوكرانية سفيتولينا بطلة لدورة تايوان
- الأمم المتحدة تدعو إلى القضاء على ممارسة ختان الإناث
- الإمارات وتركيا نحو زيادة الاستثمار
- الأسد يمنح المسلحين مهلة جديدة للاستسلام
- 221 مليون دولار للفلسطينين بذمة ترامب
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مظاهرات منددة في أوروبا وأستراليا ضد سياسة ترامب إزاء المهاجرين والمسلمين