أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - استمرار خفر السواحل الليبي باعتراض قوارب المهاجرين













2017 / 2 / 5 - استمرار خفر السواحل الليبي باعتراض قوارب المهاجرين




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


استمرار خفر السواحل الليبي باعتراض قوارب المهاجرين - نشر قبل 1 ساعة عشرات آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد سياسات ترمب - نشر قبل 11 ساعة اللاجئون السوريون...بين أمن المنطقة والمناطق الآمنة - نشر قبل 14 ساعة ميداني | أحلام قيد الاعتقال | 2017-02-07 - نشر قبل 15 ساعة مطاعم ومتاجر يمتلكها لاجئون سوريون تلقى دعما شعبيا ورسميا في اليمن - نشر قبل 15 ساعة الأمم المتحدة - قرار برفع العقوبات عن قلب الدين حكمتيار - نشر قبل 15 ساعة الأردن - زيادة أعداد المصابين بمرض السرطان بين اللاجئين السوريين - نشر قبل 15 ساعة قضايا السوريون داخل الحكومة اللبنانية- مع وزير الدولة لشؤوون النازحين- معين مرعبي - لقاء خاص - نشر قبل 15 ساعة أخبار عربية: الأمم المتحدة : الجيش العراقي يواجه تحدياً كبيراً غرب الموصل - نشر قبل 16 ساعة وزيرة الهجرة: ماراثون فى المنيا بمشاركة المهاجرين دعما لمبادرة -فيروس سى- - نشر قبل 17 ساعة الأمم المتحدة تتهم ميانمار بقتل مئات الروهينغا - نشر قبل 21 ساعة ترحيب بتقرير الأمم المتحدة حول اضطهاد الروهينغا ميانمار - نشر قبل 21 ساعة اتفاق أوروبي للحد من تدفق اللاجئين من أفريقيا - نشر قبل 23 ساعة مسائية DW : اتفاق أوروبي مثير للجدل حول تمويل مخيمات للمهاجرين بليبيا - 22:21-2017 / 2 / 3 #الموصل.. الأمم المتحدة تخشى نزوح ربع مليون عراقي - 22:20-2017 / 2 / 3 تعرّف على السبب الذي هدّد حياة اللاجئين في أوروبا! - مهجركوم - 22:20-2017 / 2 / 3 فنلندا تقرر مصير طالبي اللجوء بغض النظر عن الوضع الأمني في بلادهم! - مهجركوم - 22:20-2017 / 2 / 3 هجمة إلكترونية تستهدف منظمات مجتمع مدني بمصر - 21:20-2017 / 2 / 3 قاضية أميركية توقف مؤقتا قرارات ترمب بشأن اللاجئين - 20:20-2017 / 2 / 3 تعهد أوروبي بمساعدة ليبيا بالنسبة لرعاية اللاجئينن على الأرض الليبية - 20:20-2017 / 2 / 3 أخبار عربية: هيومن رايتس ووتش: الجيش والحشد يحتجزان الفارين من الموصل - 19:22-2017 / 2 / 3 فرقة موسيقية من ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة نظرة المجتمع - 17:21-2017 / 2 / 3 الأمم المتحدة : القوات البورمية ترتكب جرائم ضد ملسمي الروهينغا قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الانسانية - 16:20-2017 / 2 / 3 مخيم موريا بجزيرة ليسبوس تجسيد لمأساة طالبي اللجوء - 10:20-2017 / 2 / 3 عشرات الآلاف يتظاهرون في بوخاريست ومدن أخرى في رومانيا ضد الفساد - 05:20-2017 / 2 / 3 اتفاق ايطالي ليبي لمحاربة تهريب المهاجرين - 00:20-2017 / 2 / 3 شاهد كيف تتآمر الأمم المتحدة مع الروس في تزوير المعارضة السورية وخرقها بمؤيدين للأسد-تفاصيل - 00:20-2017 / 2 / 3 خبير في الشؤون الألمانية: فتح ملف حقوق الإنسان في تركيا مجرد تبييض للوجه - 22:22-2017 / 2 / 2 قرار ترمب يصدم اللاجئين العراقيين بلبنان - 21:21-2017 / 2 / 2 أردوغان يبحث مع ميركل الإرهاب واللاجئين - 21:21-2017 / 2 / 2 ميركل تدعو تركيا إلى ضمان حرية التعبير والفصل بين السلطات - 21:20-2017 / 2 / 2 مكالمة حادة تجمع ترامب ورئيس وزراء استراليا بسبب اتفاق حول إعادة توطين لاجئين - 19:20-2017 / 2 / 2 المستشارة الألمانية في أنقرة.. ملف المهاجرين يتصدر اللقاء - 17:21-2017 / 2 / 2 كييف تطالب بتدخل الأمم المتحدة إثر تجدد المواجهات في شرق البلاد - 17:21-2017 / 2 / 2 محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال عدد من عشاق الأقصى - 11:21-2017 / 2 / 2 مناقشة في البرلمان الأوروبي لقرار الحظر الأميريكي الخاص باللاجئين. - 23:20-2017 / 2 / 1 الكوميديا.. صوت اللاجئين السوريين - 21:22-2017 / 2 / 1 حياة ذكية-تطبيق جديد يساعد المكفوفين في التعرف على الأشياء - 20:21-2017 / 2 / 1 الأمين السابق للأمم المتحدة يقول إنه لن يترشح لرئاسة كوريا الجنوبية - 19:21-2017 / 2 / 1 الآلاف في بوخارست الرومانية يتظاهرون ضد قانون بعدم تجريم سوء سلوك المسؤولين - 19:21-2017 / 2 / 1


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الليل يا سمراء / عبد صبري ابو ربيع
- وأنت الصامت الصبور / عبد صبري ابو ربيع
- قصة قصيرة: -الفاتنة ماما.. زمن وردة نهاوند الرمان الاحمر - / علي جلال شاكر
- حرمان العراقي من شهادته ظلم كبير. / سلمان داود الحافظي
- لماذا أصف البرادعي بالغباء / كمال غبريال
- الاعجاز العلمي و وائل السليم و أبو لهب / حمزة رستناوي
- ملأتُ كؤوسَ الزَّمانِ عِتابًا / حاتم جوعيه
- هاجس ليس أكثر / عايده بدر
- لا تكابر / عايده بدر
- ترامب درس فى السياسة / جمال ابو لاشين

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- حملة جديدة لدعم المدافعين عن حقوق الانسان وحرية التعبير #نذك ...
- اليازغي: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بداية لحل نزاع الص ...
- صحيفة (الأخبار) المصرية: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي أب ...
- السلطات المغربية تتكفل بمصاريف ترحيل جثمان عز الدين سفيان
- حفاظات من نشاء الذرة للحفاظ على البيئة
- مسيحيو العراق يستقبلون ببرود "أحضان ترامب" الدافئة ...
- الامم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة بالصومال
- يهود وعرب يتظاهرون في تل أبيب ضد هدم منازل الفلسطينيين
- -دويتشه بنك- يسرح الآلاف من موظفيه
- مرشحة مصر لرئاسة -يونسكو-: روسيا نموذج لتعايش الأديان

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - استمرار خفر السواحل الليبي باعتراض قوارب المهاجرين