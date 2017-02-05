التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - الشاعر -عبد القادر البورسعيدى- يروى حكاياته مع شعر العامية
|
|
2017 / 2 / 5 - الشاعر -عبد القادر البورسعيدى- يروى حكاياته مع شعر العامية
افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- مُسدسات للغنم وأخرى للراعي والمرعى!! / محمود سلامة محمود الهايشة
- كيف تجبر شركة الكهرباء للتوزيع الناس على تسويه فاتورة الكهرب ... / سهيله عمر
- نضال عمالى.مصر.ادارة مستشفى عين شمس التخصصي تفصل تعسفيا المم ... / تيار الكفاح العمالى - مصر
- 6- علي بن أبي طالب. الحقيقة والأكاذيب / عبد الله الشيخ
- ظاهرة دونالد ترامب / حمزة الكرعاوي
- **لامات اللغة العربية / مصطفى حسين السنجاري
- مربد وريح وشعراء / كواكب الساعدي
- اليك أعني .. وما عنيت / طالب الجليلي
- جارتي .. / سجى احمد
- يبدو أنها... / سماهر قسيس
المزيد.....
- جريدة (الوطن) البحرينية: المغرب من الدول الرائدة في العمل ال ...
- الرويسي: المغرب والدنمارك بإمكانهما تحقيق تعاون واعد
- ميزة جديدة للتعارف يطلقها -فيسبوك-
- صحف عربية تناقش تبعات العقوبات الأمريكية على إيران
- نهائي أمم افريقا: الفراعنة يسعون لتعزيز سجلهم القياسي
- المضادات الحيوية -تستخدم قوة مفرطة في قتل الجراثيم-
- وزير الدفاع الأمريكي: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم
- تدويل قضية الريف وإعطائها الطابع والاشعاع الدولى بهولندا وكا ...
- منحوتات أوسلو... الحدائقية -
- لشكر ينتقد تقاعد البرلمانيين و يدافع عن انتخاب المالكي
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - الشاعر -عبد القادر البورسعيدى- يروى حكاياته مع شعر العامية