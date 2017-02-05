أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - الشاعر -عبد القادر البورسعيدى- يروى حكاياته مع شعر العامية













2017 / 2 / 5 - الشاعر -عبد القادر البورسعيدى- يروى حكاياته مع شعر العامية




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن


الشاعر -عبد القادر البورسعيدى- يروى حكاياته مع شعر العامية - نشر قبل 1 ساعة وزير الثقافة ومحمد العدل وخالد جلال وماريان خورى فى عزاء محمد كامل القليوبى - نشر قبل 6 ساعة لجنة الرقابة اللبنانية تقرر حذف بعض المشاهد من فيلم -مولانا- - نشر قبل 6 ساعة أخبار حصرية: سعي شباب بنغازي للحفاظ على الفلكلور الليبي - نشر قبل 7 ساعة بوكس أوفيس| تعرف على أعلى الأفلام إيرادات بالسينما الأمريكية الإسبوع الماضي - نشر قبل 11 ساعة شيف بدرجة فنان.. «بطيخة» تجمع الحضري وكهربا وصلاح - نشر قبل 14 ساعة قالوا: عن «كوبر».. وحال الثقافة في مصر - نشر قبل 14 ساعة كل يوم جمعة - هشام عباس: نفسي ادخل مجال التمثيل - 00:19-2017 / 2 / 4 كل يوم جمعة: هشام عباس يغني للفنان محمد عبد المطلب .. أغنية -مين يحوش- - 23:20-2017 / 2 / 3 كل يوم جمعة - عودة حميد الشاعري فى دويتو مع هشام عباس - 22:20-2017 / 2 / 3 مسرحية -الجدار الرابع-.. حلم الوصول إلى غد أفضل في لبنان - 17:21-2017 / 2 / 3 مخرجون طلاب يشاركون بأفلامهم في الدورة 23 لمهرجان السينما الأوروبية في بيروت - 16:20-2017 / 2 / 3 برومو خارج النص - فيلم شو صار - 15:21-2017 / 2 / 3 ايطاليا: عرض لوحات فنية استعيدت من المافيا - 14:20-2017 / 2 / 3 صباح العربية : أصالة وأسماء المنور تشيدان بكويتية تقلد الفنانين العرب - 11:20-2017 / 2 / 3 «حميدة»: صناعة السينما في تدهور منذ أُنشأت - 22:21-2017 / 2 / 2 مخرج «4x6» يكشف تفاصيل حياة مدمن المخدرات في فيلم قصير - 22:20-2017 / 2 / 2 تفاعلكم : تعرف على شخصيات الاخرين من خلال اسئلتهم.. فيلم يوتيوبي يحفز التفكير - 18:21-2017 / 2 / 2 فنانون كوبيون يرسمون على الملابس في معرض -فن الموضة- - 17:21-2017 / 2 / 2 بكاء زوجة المخرج كامل القليوبى بعد تشييع جثمانه - 17:21-2017 / 2 / 2 تشييع جثمان المخرج كامل القليوبى من مسجد عمرو بن العاص - 17:21-2017 / 2 / 2 معهد الموسيقى بالقدس.. حراك ثقافي مقاوم - 17:21-2017 / 2 / 2 الفيلم الوثائقي: على شاطئ سوسة - 16:20-2017 / 2 / 2 هذا الصباح- فنانون باكستانيون يعرضون لوحاتهم على الأرصفة - 12:21-2017 / 2 / 2 كل يوم كتاب: تراث الإنسان..تاريخ السينما في 100 فيلم - 12:20-2017 / 2 / 2 الممثلة ناتالي بورتمان تجسد شخصية زوجة كينيدي في فيلم -جاكي- - 18:22-2017 / 2 / 1 من يترأس لجنة تحكيم الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي؟ - 15:21-2017 / 2 / 1 جابر نصار: أفلام شادية وإسماعيل ياسين -عربت- المغرب العربى - 15:21-2017 / 2 / 1 -اليوم السابع- يحتفل ويكرم أسرة فيلم -آخر ديك فى مصر- - 03:21-2017 / 2 / 1 كل يوم تتابع تسليم تبرع الفنانة شرين بمبلغ مليون جنية لـ أبو الريش وصاحبي المخبز ومحل كبده وشاورما - 23:20-2017 / 1 / 31 تفاعلكم: عقال الفنان محمد عبده للبيع في مزاد - 18:21-2017 / 1 / 31 بالصور.. الفنان هانى رمزى يشارك فى معرض فيرنكس الدولى للأثاث والديكور - 15:21-2017 / 1 / 31 بالصور.. الفنانة ليلى علوى تشارك فى معرض فيرنكس الدولى للأثاث والديكور - 15:21-2017 / 1 / 31 اختيار المخرج الاسباني بيدرو المودوفار رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان - 12:21-2017 / 1 / 31 هذا الصباح- مسرحية كاتس الغنائية - 11:21-2017 / 1 / 31 الفنان مصطفى كامل لـ عمرو اديب: انت بتوقف حالي يا عمرو - 03:20-2017 / 1 / 31 كل يوم - سهرة غنائية مع الفنان إيهاب توفيق - 03:20-2017 / 1 / 31 مداخلة صلاح عبدالله مع الفنان إبهاب توفيق فى برنامج كل يوم - 03:19-2017 / 1 / 31 كل يوم - أغنية أكذب عليك .. بصوت الفنان إيهاب توفيق - 01:23-2017 / 1 / 31 كل يوم - تقول إيه للفنان إيهاب توفيق .. وأكتر أغنيه بتحبها له ؟ - 01:22-2017 / 1 / 31


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- مُسدسات للغنم وأخرى للراعي والمرعى!! / محمود سلامة محمود الهايشة
- كيف تجبر شركة الكهرباء للتوزيع الناس على تسويه فاتورة الكهرب ... / سهيله عمر
- نضال عمالى.مصر.ادارة مستشفى عين شمس التخصصي تفصل تعسفيا المم ... / تيار الكفاح العمالى - مصر
- 6- علي بن أبي طالب. الحقيقة والأكاذيب / عبد الله الشيخ
- ظاهرة دونالد ترامب / حمزة الكرعاوي
- **لامات اللغة العربية / مصطفى حسين السنجاري
- مربد وريح وشعراء / كواكب الساعدي
- اليك أعني .. وما عنيت / طالب الجليلي
- جارتي .. / سجى احمد
- يبدو أنها... / سماهر قسيس

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- جريدة (الوطن) البحرينية: المغرب من الدول الرائدة في العمل ال ...
- الرويسي: المغرب والدنمارك بإمكانهما تحقيق تعاون واعد
- ميزة جديدة للتعارف يطلقها -فيسبوك-
- صحف عربية تناقش تبعات العقوبات الأمريكية على إيران
- نهائي أمم افريقا: الفراعنة يسعون لتعزيز سجلهم القياسي
- المضادات الحيوية -تستخدم قوة مفرطة في قتل الجراثيم-
- وزير الدفاع الأمريكي: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم
- تدويل قضية الريف وإعطائها الطابع والاشعاع الدولى بهولندا وكا ...
- منحوتات أوسلو... الحدائقية -
- لشكر ينتقد تقاعد البرلمانيين و يدافع عن انتخاب المالكي

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - الشاعر -عبد القادر البورسعيدى- يروى حكاياته مع شعر العامية