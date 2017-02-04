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|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - محمد علي مراسل كل يوم: المفترض إن هيتم قطع المياه 24 ساعة مرة أخرى لعدم الإنتهاء من الإصلاح
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2017 / 2 / 4 - محمد علي مراسل كل يوم: المفترض إن هيتم قطع المياه 24 ساعة مرة أخرى لعدم الإنتهاء من الإصلاح
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - محمد علي مراسل كل يوم: المفترض إن هيتم قطع المياه 24 ساعة مرة أخرى لعدم الإنتهاء من الإصلاح