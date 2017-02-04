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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - وزير الثقافة ومحمد العدل وخالد جلال وماريان خورى فى عزاء محمد كامل القليوبى













2017 / 2 / 4 - وزير الثقافة ومحمد العدل وخالد جلال وماريان خورى فى عزاء محمد كامل القليوبى




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - وزير الثقافة ومحمد العدل وخالد جلال وماريان خورى فى عزاء محمد كامل القليوبى