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|الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاً
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2017 / 2 / 4 - بالفيديو.. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاً
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاً