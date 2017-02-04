أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاً













2017 / 2 / 4 - بالفيديو.. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاً




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


بالفيديو.. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاً - نشر قبل 4 دقيقة النشرة الاقتصادية الأولى 4/2/2017 - نشر قبل 2 ساعة هذا الصباح- صياغة الذهب بلبنان.. حرفة من جمال - نشر قبل 3 ساعة سدان جديدان لإنتاج الكهرباء في السودان - نشر قبل 19 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 2017/2/3 - نشر قبل 19 ساعة كالانيك ينسحب من المجلس الاقتصادي الاستشاري لترامب - economy - نشر قبل 19 ساعة أسعار الذهب اليوم الجمعة 3/ 2 /2017 فى مصر - نشر قبل 23 ساعة النشرة الاقتصادية الأولى 3/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 3 وزير البترول:زيادة دعم الوقود بموازنة العام المقبل وتأثرنا بسعر الصرف - 01:21-2017 / 2 / 3 أمريكا تبدأ حربا اقتصادية ضد ايران..وترامب يلوح بالخيار العسكري ضدها-تفاصيل - 23:20-2017 / 2 / 2 النشرة الاقتصادية الثانية 2/2/2017 - 19:21-2017 / 2 / 2 لائق بإمبراطور ... جولة عبر الواقع الافتراضي في قصر نيرون الذهبي - 17:21-2017 / 2 / 2 أشرف حاتم: طب الأمراض الصدرية يشهد تطورا ومنافسة شرسة بين الجامعات - 17:21-2017 / 2 / 2 ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 637 - 14:21-2017 / 2 / 2 اقتصاد الصباح 2/2/2017 - 12:21-2017 / 2 / 2 النشرة الاقتصادية الثانية 1/2/2017 - 20:21-2017 / 2 / 1 العقارات والتكنولوجيا - 19:21-2017 / 2 / 1 الديمقراطيون في الكونغرس يتحركون لعرقلة تنصيب مرشحي الرئيس ترامب في وزارتي الخزانة و الصحة - 23:21-2017 / 1 / 31 تعرف على توقعات البورصة غدا - 19:21-2017 / 1 / 31 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/1/31 - 18:21-2017 / 1 / 31 موريتانيا: الضرائب تثقل كاهل التجار - 17:21-2017 / 1 / 31 ...مجلس التنمية الاقتصادية البحريني يتوقع نمو اقتصاد ال - 16:21-2017 / 1 / 31 بالفيديو..أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31/1/2017 فى الأسواق والمحلات - 14:21-2017 / 1 / 31 «أوغلو» لـ«المصري اليوم»..حجم التبادل التجاري بين القاهرة أنقرة يتجاوز 4 مليارات دولار - 13:21-2017 / 1 / 31 إيهاب توفيق لـ كل يوم: فى ضعف شديد فى إنتاج الأغاني - 01:23-2017 / 1 / 31 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/1/30 - 18:21-2017 / 1 / 30 اقتصاد الصباح 30/1/2017 - 15:21-2017 / 1 / 30 نمو الاقتصاد الاسباني بنسبة 3.2% - economy - 15:21-2017 / 1 / 30 Mainبالفيديو..أسعار الذهب اليوم الاثنين 30/12017 فى الأسواق والمحلات - 14:21-2017 / 1 / 30 سدود إيرانية تؤثر سلبا على المياه في العراق - 02:20-2017 / 1 / 30 ما تفاصيل -حلم- بونوا هامون الاقتصادي؟ - 22:21-2017 / 1 / 29 BBCHI - Episode 16 - النشرة الاقتصادية لبنان هو رابع أغلى دولة عربية؟ - 22:21-2017 / 1 / 29 تعرف على توقعات البورصة غدا الاثنين - 20:20-2017 / 1 / 29 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/1/29 - 19:21-2017 / 1 / 29 ضعف النمو الأميركي على الرغم من التحفيز التاريخي للاقتصاد، ماذا بعد؟ - 13:22-2017 / 1 / 29 النشرة الاقتصادية الأولى 29/1/2017 - 13:22-2017 / 1 / 29 بالفيديو..أسعار الذهب اليوم الأحد 29/12017 فى الأسواق والمحلات - 12:21-2017 / 1 / 29 الجيش العراقي يعثر على صواريخ ومعمل لإنتاج غاز الخردل بشرق الموصل - 19:21-2017 / 1 / 28 الاقتصاد والناس- الفوسفات التونسي.. ثروة تبحث عن الطريق - 18:20-2017 / 1 / 28 النشرة الاقتصادية الثانية 28/1/2017 - 18:20-2017 / 1 / 28


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- هايكوات من جم مشكو / مراد سليمان علو
- طوفان / عبد العزيز الحيدر
- امريكا تقول ان الإستيطان ليس عقبة في طريق السلام / محمود فنون
- المكثف في تأسيس الدولة العراقية / عقيل الناصري
- دراسة متواضعة من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق وآفاق مستقب ... / عبد الحسن حسين يوسف
- بوابات دخول المسيحية إلى بلاد ما بين النهرين / كاظم حبيب
- تروتسكي عام -1905 - البلشفية طريق الثورة / آلان وودز
- ابتسامة جدي / حوا بطواش
- شعبٌ يعيشُ على ألأحلام / شيرزاد همزاني
- القلم في يدك !! / عزة رجب

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- التنسيقيات تعترف بمقتل وجرح عدد من المسلحين بمحيط مطار التيف ...
- قضية تيران وصنافير.. تبرئة 12 محاميا مصريا
- متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه أمام الزوار
- -قوات سوريا الديمقراطية- تطلق مرحلة جديدة من العمليات ضد تنظ ...
- العاملات والعمال الزراعيون بسوس ينظمون وقفة احتجاجية بأولاد ...
- جوزيف ستالين :القضية الوطنية « نشوءها تطورها حلولها »
- ترحيب بتقرير الأمم المتحدة حول اضطهاد الروهينغا ميانمار
- حظر دخول المسلمين يعيق جهود واشنطن لمواجهة -الإرهاب-
- تيريزا ماي وورقة ترمب
- تطورات المقاطعة في أوروبا وفرصها وتحدياتها

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. ارتفاع أسعار الذهب جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيهاً