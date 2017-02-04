أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - مشافي الحولة تكتظ بحالات الاختناق الناجمة عن التلوث













2017 / 2 / 4 - مشافي الحولة تكتظ بحالات الاختناق الناجمة عن التلوث




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


مشافي الحولة تكتظ بحالات الاختناق الناجمة عن التلوث - نشر قبل 1 ساعة هذا الصباح-الدعم النفسي لمرضى السرطان يكمل العلاج - نشر قبل 5 ساعة التشخيص المبكر للسرطان خير من العلاج - نشر قبل 5 ساعة الدكتور مجيد رافي زاده استاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد حول العقوبات الأميركية على ايران - نشر قبل 17 ساعة أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم تقى من الفشل الكلوى - نشر قبل 18 ساعة ليبيا.. مستشفيات تلجأ إلى الطاقة الشمسية لمواجهة انقطاع الكهرباء - نشر قبل 20 ساعة وزيرا الإسكان والنقل ومحافظ الجيزة يتابعون تحويل مسار خط المياه بالمهندسين - 04:20-2017 / 2 / 3 اغلفة الوجبات السريعة تحوي مواد مسرطنة - 23:20-2017 / 2 / 2 معارض تفاعلية في متحف العلوم الطبيعية في كوبنهاجن - 23:20-2017 / 2 / 2 إمبراطورية فيسبوك - 20:21-2017 / 2 / 2 مخترع سوري يفوز بجائرة الإبداع الأوروبي:-حتى 2020 ممكن أن نستغني عن الإنترنت التقليدي- | شباب توك - 18:22-2017 / 2 / 2 «المترو» يتسبب في انقطاع المياه عن 5 مناطق بـ«الجيزة» - 18:21-2017 / 2 / 2 تفاعلكم : ترمب يكشر عن أنيابه لإيران عبر تويتر.. - 18:21-2017 / 2 / 2 مخترع سوريحصد جائزة الشباب الأوروبي: -هنا الفرص أعلى وفي تسابق على التقنيات الجديدة-| شباب توك - 17:22-2017 / 2 / 2 مبتكر سوري يعمل على إلغاء الإنترنت: -حلمي شبه الإنفجار الكوني دائما يتسع- | شباب توك - 17:22-2017 / 2 / 2 مبتكر سوري يعمل على إلغاء الإنترنت: -نعم إنها الحاجة أم الاختراع- | شباب توك - 17:22-2017 / 2 / 2 الأرباح والإيرادات الفصلية لفيسبوك تتجاوز التوقعات - 17:22-2017 / 2 / 2 الجناح الخيري بـ«معرض الكتاب» يتبرع بمبيعاته لصالح مستشفى «سرطان الأطفال وأبوالريش» - 17:21-2017 / 2 / 2 تقنية تستبدل ورق الطباعة بالمعادن ثلاثية الأبعاد - 13:22-2017 / 2 / 2 صباح العربية: طفلان بدويان يقدمان برنامجا من الصحراء - 11:21-2017 / 2 / 2 جدل في جلسة رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي والرئيس يرفعها لفقدان النصاب 1-2-2017 - 20:20-2017 / 2 / 1 تفاعلكم : السجن لشاب بسبب لايك على صورة فتاة في فيسبوك - 19:21-2017 / 2 / 1 دعوة الأئمة الجزائريين لدخول عالم التواصل الاجتماعي - 19:21-2017 / 2 / 1 ‎ سموم ديليفري?..? ?-?السرطان?-? ينهش أجساد المصريين -ودخان المصانع- يصيب آلاف المواطنين - 17:22-2017 / 2 / 1 كلمة سعدون حماد العتيبي من الجلسة حول رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي 1-2-2017 - 17:20-2017 / 2 / 1 حمدان العازمي لـ-سعدون حماد- خلال جلسة رفع حصانة وليد الطبطبائي: لا نقبل تهديدك.. وهذي أعراض ناس - 17:20-2017 / 2 / 1 تصريح النائب سعدون حماد العتيبي عن ما حدث في جلسة رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي - 14:20-2017 / 2 / 1 تصريح النائب محمد الدلال عن ما حدث في اللجنة التشريعية وجلسة رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي - 14:20-2017 / 2 / 1 جمعان الحربش يتلو بيان مجموعة من النواب حول إساءات سعدون حماد لـ محمد المطير عند رفع حصانة الطبطبائي - 14:20-2017 / 2 / 1 محكمة أرجنتينية تأمر بإغلاق تطبيق أوبر على الهواتف الذكية - 12:22-2017 / 2 / 1 فريق جامعة -دلفت للتكنولوجيا- يفوز بالجائزة الكبرى بمسابقة -SpaceX- لأفضل تصاميم -هايبرلوب- - 22:20-2017 / 1 / 31 مرافعة النائب وليد الطبطبائي من جلسة إستجواب سلمان الحمود 31-1-2017 - 20:20-2017 / 1 / 31 شركات التكنولوجيا الأميركية تعارض ترامب - 18:21-2017 / 1 / 31 بالفيديو.. مصطفى السيد: نصف وفيات العالم سببها مرض السرطان - 15:21-2017 / 1 / 31 ...النزاع حول الصحراء الغربية.. ما الذي ستغيره عودة المغ - 13:22-2017 / 1 / 31 غضب في قطاع التكنولوجيا الأمريكية من قرار ترامب حول الهجرة - 12:22-2017 / 1 / 31 بالفيديو.. حظك اليوم : برج السرطان: حبيبك هيعملك مفاجأة. - 10:21-2017 / 1 / 31 3.7 مليار متصل بالإنترنت في العالم - 23:21-2017 / 1 / 30 تعليق عمرو أديب على عودة جهاز الكفتة وحقنة علاج السرطان - 22:20-2017 / 1 / 30 ارتفاع كبير بأعداد مستخدمي الإنترنت في الصين - 20:21-2017 / 1 / 30


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- هايكوات من جم مشكو / مراد سليمان علو
- طوفان / عبد العزيز الحيدر
- امريكا تقول ان الإستيطان ليس عقبة في طريق السلام / محمود فنون
- المكثف في تأسيس الدولة العراقية / عقيل الناصري
- دراسة متواضعة من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق وآفاق مستقب ... / عبد الحسن حسين يوسف
- بوابات دخول المسيحية إلى بلاد ما بين النهرين / كاظم حبيب
- تروتسكي عام -1905 - البلشفية طريق الثورة / آلان وودز
- ابتسامة جدي / حوا بطواش
- شعبٌ يعيشُ على ألأحلام / شيرزاد همزاني
- القلم في يدك !! / عزة رجب

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- التنسيقيات تعترف بمقتل وجرح عدد من المسلحين بمحيط مطار التيف ...
- قضية تيران وصنافير.. تبرئة 12 محاميا مصريا
- متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه أمام الزوار
- -قوات سوريا الديمقراطية- تطلق مرحلة جديدة من العمليات ضد تنظ ...
- العاملات والعمال الزراعيون بسوس ينظمون وقفة احتجاجية بأولاد ...
- جوزيف ستالين :القضية الوطنية « نشوءها تطورها حلولها »
- ترحيب بتقرير الأمم المتحدة حول اضطهاد الروهينغا ميانمار
- حظر دخول المسلمين يعيق جهود واشنطن لمواجهة -الإرهاب-
- تيريزا ماي وورقة ترمب
- تطورات المقاطعة في أوروبا وفرصها وتحدياتها

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - مشافي الحولة تكتظ بحالات الاختناق الناجمة عن التلوث