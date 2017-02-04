أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - قالوا: عن «كوبر».. وحال الثقافة في مصر













2017 / 2 / 4 - قالوا: عن «كوبر».. وحال الثقافة في مصر




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن


شيف بدرجة فنان.. «بطيخة» تجمع الحضري وكهربا وصلاح - نشر قبل 2 ساعة قالوا: عن «كوبر».. وحال الثقافة في مصر - نشر قبل 2 ساعة كل يوم جمعة - هشام عباس: نفسي ادخل مجال التمثيل - نشر قبل 14 ساعة كل يوم جمعة: هشام عباس يغني للفنان محمد عبد المطلب .. أغنية -مين يحوش- - نشر قبل 15 ساعة كل يوم جمعة - عودة حميد الشاعري فى دويتو مع هشام عباس - نشر قبل 16 ساعة مسرحية -الجدار الرابع-.. حلم الوصول إلى غد أفضل في لبنان - نشر قبل 21 ساعة مخرجون طلاب يشاركون بأفلامهم في الدورة 23 لمهرجان السينما الأوروبية في بيروت - نشر قبل 22 ساعة برومو خارج النص - فيلم شو صار - نشر قبل 23 ساعة ايطاليا: عرض لوحات فنية استعيدت من المافيا - نشر قبل 24 ساعة صباح العربية : أصالة وأسماء المنور تشيدان بكويتية تقلد الفنانين العرب - 11:20-2017 / 2 / 3 «حميدة»: صناعة السينما في تدهور منذ أُنشأت - 22:21-2017 / 2 / 2 مخرج «4x6» يكشف تفاصيل حياة مدمن المخدرات في فيلم قصير - 22:20-2017 / 2 / 2 تفاعلكم : تعرف على شخصيات الاخرين من خلال اسئلتهم.. فيلم يوتيوبي يحفز التفكير - 18:21-2017 / 2 / 2 فنانون كوبيون يرسمون على الملابس في معرض -فن الموضة- - 17:21-2017 / 2 / 2 بكاء زوجة المخرج كامل القليوبى بعد تشييع جثمانه - 17:21-2017 / 2 / 2 تشييع جثمان المخرج كامل القليوبى من مسجد عمرو بن العاص - 17:21-2017 / 2 / 2 معهد الموسيقى بالقدس.. حراك ثقافي مقاوم - 17:21-2017 / 2 / 2 الفيلم الوثائقي: على شاطئ سوسة - 16:20-2017 / 2 / 2 هذا الصباح- فنانون باكستانيون يعرضون لوحاتهم على الأرصفة - 12:21-2017 / 2 / 2 كل يوم كتاب: تراث الإنسان..تاريخ السينما في 100 فيلم - 12:20-2017 / 2 / 2 الممثلة ناتالي بورتمان تجسد شخصية زوجة كينيدي في فيلم -جاكي- - 18:22-2017 / 2 / 1 من يترأس لجنة تحكيم الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي؟ - 15:21-2017 / 2 / 1 جابر نصار: أفلام شادية وإسماعيل ياسين -عربت- المغرب العربى - 15:21-2017 / 2 / 1 -اليوم السابع- يحتفل ويكرم أسرة فيلم -آخر ديك فى مصر- - 03:21-2017 / 2 / 1 كل يوم تتابع تسليم تبرع الفنانة شرين بمبلغ مليون جنية لـ أبو الريش وصاحبي المخبز ومحل كبده وشاورما - 23:20-2017 / 1 / 31 تفاعلكم: عقال الفنان محمد عبده للبيع في مزاد - 18:21-2017 / 1 / 31 بالصور.. الفنان هانى رمزى يشارك فى معرض فيرنكس الدولى للأثاث والديكور - 15:21-2017 / 1 / 31 بالصور.. الفنانة ليلى علوى تشارك فى معرض فيرنكس الدولى للأثاث والديكور - 15:21-2017 / 1 / 31 اختيار المخرج الاسباني بيدرو المودوفار رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان - 12:21-2017 / 1 / 31 هذا الصباح- مسرحية كاتس الغنائية - 11:21-2017 / 1 / 31 الفنان مصطفى كامل لـ عمرو اديب: انت بتوقف حالي يا عمرو - 03:20-2017 / 1 / 31 كل يوم - سهرة غنائية مع الفنان إيهاب توفيق - 03:20-2017 / 1 / 31 مداخلة صلاح عبدالله مع الفنان إبهاب توفيق فى برنامج كل يوم - 03:19-2017 / 1 / 31 كل يوم - أغنية أكذب عليك .. بصوت الفنان إيهاب توفيق - 01:23-2017 / 1 / 31 كل يوم - تقول إيه للفنان إيهاب توفيق .. وأكتر أغنيه بتحبها له ؟ - 01:22-2017 / 1 / 31 مليون جنية قيمة تبرع الفنانة شرين لـ أبو الريش ولصحاب المخبز والكبده والشاورمة تصل لاستوديو كل يوم - 00:20-2017 / 1 / 31 كل يوم - عتاب الفنان إيهاب توفيق لـ شرين عبد الوهاب - 00:20-2017 / 1 / 31 حلمى بكر وفردوس عبد الحميد وأيمن بهجت قمر وآسر ياسين فى عزاء الشاعر الكبير سيد حجاب - 23:21-2017 / 1 / 30 فاروق الفيشاوى ومحمود الجندى والصريطى والهلباوى وناعوت فى عزاء الشاعر الكبير سيد حجاب - 22:21-2017 / 1 / 30 الفخرانى والحجار وقلاش ولطفى لبيب وأسامة الشيخ فى عزاء الشاعر الكبير سيد حجاب - 22:21-2017 / 1 / 30


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- هايكوات من جم مشكو / مراد سليمان علو
- طوفان / عبد العزيز الحيدر
- امريكا تقول ان الإستيطان ليس عقبة في طريق السلام / محمود فنون
- المكثف في تأسيس الدولة العراقية / عقيل الناصري
- دراسة متواضعة من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق وآفاق مستقب ... / عبد الحسن حسين يوسف
- بوابات دخول المسيحية إلى بلاد ما بين النهرين / كاظم حبيب
- تروتسكي عام -1905 - البلشفية طريق الثورة / آلان وودز
- ابتسامة جدي / حوا بطواش
- شعبٌ يعيشُ على ألأحلام / شيرزاد همزاني
- القلم في يدك !! / عزة رجب

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- التنسيقيات تعترف بمقتل وجرح عدد من المسلحين بمحيط مطار التيف ...
- قضية تيران وصنافير.. تبرئة 12 محاميا مصريا
- متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه أمام الزوار
- -قوات سوريا الديمقراطية- تطلق مرحلة جديدة من العمليات ضد تنظ ...
- العاملات والعمال الزراعيون بسوس ينظمون وقفة احتجاجية بأولاد ...
- جوزيف ستالين :القضية الوطنية « نشوءها تطورها حلولها »
- ترحيب بتقرير الأمم المتحدة حول اضطهاد الروهينغا ميانمار
- حظر دخول المسلمين يعيق جهود واشنطن لمواجهة -الإرهاب-
- تيريزا ماي وورقة ترمب
- تطورات المقاطعة في أوروبا وفرصها وتحدياتها

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - قالوا: عن «كوبر».. وحال الثقافة في مصر