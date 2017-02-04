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الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - بورسعيدي يروى حكاياته مع شعر العامية..مدرس رياضة يتحول لشاعر بسبب ظروف بيئته













2017 / 2 / 4 - بورسعيدي يروى حكاياته مع شعر العامية..مدرس رياضة يتحول لشاعر بسبب ظروف بيئته




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الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - بورسعيدي يروى حكاياته مع شعر العامية..مدرس رياضة يتحول لشاعر بسبب ظروف بيئته