التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مسائية DW : اتفاق أوروبي مثير للجدل حول تمويل مخيمات للمهاجرين بليبيا
|
|
2017 / 2 / 3 - مسائية DW : اتفاق أوروبي مثير للجدل حول تمويل مخيمات للمهاجرين بليبيا
افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- تقاسيم الشر والفرح /4 / سعد محمد مهدي غلام
- الانحياز للجماهير في مسرحية -حدث في جمهورية الموز- بدر محارب / رائد الحواري
- تمرة تبرزل ..!! / طالب الجليلي
- الغبيّ الذي فقد ظله / عارف معروف
- حين تحبو الأرصفة / دعد دريد ثابت
- سلام عليك... يا قائدنا... / محمد الحنفي
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - استعين عليك - / المركز المغربي للفكر والإبداع
- أغلبية مضطهدة / عمار جبار الكعبي
- الانسان بين إيماءات الدين وصراع الوجود - الجزء الأول / علي مهدي الاعرجي
- شعرية انشائية نثرية /1 / سعد محمد مهدي غلام
المزيد.....
- متحف العلم في لندن يشتري مركبة فضائية روسية
- إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر من الغرق في المتوسط
- اعتقال هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد لاعتدائه على صديقته
- الغابون 2017.. الزامبي سيكازوي يقود نهائي أمم أفريقيا
- الأفراد والشركات الإيرانية واللبنانية الذين شملتهم العقوبات ...
- هامبورغ يهرب من منطقة الهبوط -مؤقتا- بفوزه على بايرليفركوزن ...
- وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يبحثان الإرهاب
- البيت الأبيض: إدارة ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران
- أوروبا تدعو للحفاظ على اتفاق الهجرة مع تركيا
- الجيش الأمريكي يعرض-فيديو قديم- لعملية مداهمة جديدة في اليمن ...
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - مسائية DW : اتفاق أوروبي مثير للجدل حول تمويل مخيمات للمهاجرين بليبيا