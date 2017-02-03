أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - #الموصل.. الأمم المتحدة تخشى نزوح ربع مليون عراقي













2017 / 2 / 3 - #الموصل.. الأمم المتحدة تخشى نزوح ربع مليون عراقي




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


مسائية DW : اتفاق أوروبي مثير للجدل حول تمويل مخيمات للمهاجرين بليبيا - نشر قبل 2 ساعة #الموصل.. الأمم المتحدة تخشى نزوح ربع مليون عراقي - نشر قبل 2 ساعة تعرّف على السبب الذي هدّد حياة اللاجئين في أوروبا! - مهجركوم - نشر قبل 2 ساعة فنلندا تقرر مصير طالبي اللجوء بغض النظر عن الوضع الأمني في بلادهم! - مهجركوم - نشر قبل 2 ساعة هجمة إلكترونية تستهدف منظمات مجتمع مدني بمصر - نشر قبل 3 ساعة قاضية أميركية توقف مؤقتا قرارات ترمب بشأن اللاجئين - نشر قبل 4 ساعة تعهد أوروبي بمساعدة ليبيا بالنسبة لرعاية اللاجئينن على الأرض الليبية - نشر قبل 4 ساعة أخبار عربية: هيومن رايتس ووتش: الجيش والحشد يحتجزان الفارين من الموصل - نشر قبل 5 ساعة فرقة موسيقية من ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة نظرة المجتمع - نشر قبل 7 ساعة الأمم المتحدة : القوات البورمية ترتكب جرائم ضد ملسمي الروهينغا قد تصل إلى مستوى جرائم ضد الانسانية - نشر قبل 8 ساعة مخيم موريا بجزيرة ليسبوس تجسيد لمأساة طالبي اللجوء - نشر قبل 14 ساعة عشرات الآلاف يتظاهرون في بوخاريست ومدن أخرى في رومانيا ضد الفساد - نشر قبل 19 ساعة اتفاق ايطالي ليبي لمحاربة تهريب المهاجرين - نشر قبل 24 ساعة شاهد كيف تتآمر الأمم المتحدة مع الروس في تزوير المعارضة السورية وخرقها بمؤيدين للأسد-تفاصيل - نشر قبل 24 ساعة خبير في الشؤون الألمانية: فتح ملف حقوق الإنسان في تركيا مجرد تبييض للوجه - 22:22-2017 / 2 / 2 قرار ترمب يصدم اللاجئين العراقيين بلبنان - 21:21-2017 / 2 / 2 أردوغان يبحث مع ميركل الإرهاب واللاجئين - 21:21-2017 / 2 / 2 ميركل تدعو تركيا إلى ضمان حرية التعبير والفصل بين السلطات - 21:20-2017 / 2 / 2 مكالمة حادة تجمع ترامب ورئيس وزراء استراليا بسبب اتفاق حول إعادة توطين لاجئين - 19:20-2017 / 2 / 2 المستشارة الألمانية في أنقرة.. ملف المهاجرين يتصدر اللقاء - 17:21-2017 / 2 / 2 كييف تطالب بتدخل الأمم المتحدة إثر تجدد المواجهات في شرق البلاد - 17:21-2017 / 2 / 2 محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال عدد من عشاق الأقصى - 11:21-2017 / 2 / 2 مناقشة في البرلمان الأوروبي لقرار الحظر الأميريكي الخاص باللاجئين. - 23:20-2017 / 2 / 1 الكوميديا.. صوت اللاجئين السوريين - 21:22-2017 / 2 / 1 حياة ذكية-تطبيق جديد يساعد المكفوفين في التعرف على الأشياء - 20:21-2017 / 2 / 1 الأمين السابق للأمم المتحدة يقول إنه لن يترشح لرئاسة كوريا الجنوبية - 19:21-2017 / 2 / 1 الآلاف في بوخارست الرومانية يتظاهرون ضد قانون بعدم تجريم سوء سلوك المسؤولين - 19:21-2017 / 2 / 1 إسرائيل ترد على الأمم المتحدة بآلاف الوحدات الاستيطانية - 18:21-2017 / 2 / 1 قرار ترمب يحدث صدمة كبيرة لدى اللاجئين بالأردن - 15:21-2017 / 2 / 1 الاستثمار في اللاجئين | صنع في ألمانيا - 14:22-2017 / 2 / 1 أميركا واللاجئون.. أزمة إنسانية وانتقادات دولية - 02:21-2017 / 2 / 1 ماذا بعد أمر غلق الأراضي الأمريكية في وجه اللاجئين؟ برنامج نقطة حوار - 22:21-2017 / 1 / 31 أخبار عربية: الأمم المتحدة تُرَكِبُ ألواحا شمسية على 10 مستشفيات في ليبيا - 20:21-2017 / 1 / 31 مبادرة فنية لدعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس - 17:21-2017 / 1 / 31 أكره من يظلمون النساء - 19:22-2017 / 1 / 31 قالوا: عن المناهج التعليمية.. وقرار «ترامب» لحظر المهاجرين - 11:21-2017 / 1 / 31 If you are poor you are killed : Extrajudicial executions - 22:21-2017 / 1 / 30 شركات أميركية تحتج على إجراءات التضييق على المهاجرين - 20:21-2017 / 1 / 30 النافذون في عالم التكنولوجيات الحديثة ينددون بمرسوم ترامب المعادي للمهاجرين المسلمين - economy - 19:20-2017 / 1 / 30 أخبار عربية - إيقاف دعم وثلوج.. معاناة اللاجئين في لبنان لا تأتي فرادى - 18:22-2017 / 1 / 30


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- تقاسيم الشر والفرح /4 / سعد محمد مهدي غلام
- الانحياز للجماهير في مسرحية -حدث في جمهورية الموز- بدر محارب / رائد الحواري
- تمرة تبرزل ..!! / طالب الجليلي
- الغبيّ الذي فقد ظله / عارف معروف
- حين تحبو الأرصفة / دعد دريد ثابت
- سلام عليك... يا قائدنا... / محمد الحنفي
- الشاعرة حنان الوليدي تكتب قصيدة - استعين عليك - / المركز المغربي للفكر والإبداع
- أغلبية مضطهدة / عمار جبار الكعبي
- الانسان بين إيماءات الدين وصراع الوجود - الجزء الأول / علي مهدي الاعرجي
- شعرية انشائية نثرية /1 / سعد محمد مهدي غلام

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- متحف العلم في لندن يشتري مركبة فضائية روسية
- إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر من الغرق في المتوسط
- اعتقال هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد لاعتدائه على صديقته
- الغابون 2017.. الزامبي سيكازوي يقود نهائي أمم أفريقيا
- الأفراد والشركات الإيرانية واللبنانية الذين شملتهم العقوبات ...
- هامبورغ يهرب من منطقة الهبوط -مؤقتا- بفوزه على بايرليفركوزن ...
- وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يبحثان الإرهاب
- البيت الأبيض: إدارة ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران
- أوروبا تدعو للحفاظ على اتفاق الهجرة مع تركيا
- الجيش الأمريكي يعرض-فيديو قديم- لعملية مداهمة جديدة في اليمن ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - #الموصل.. الأمم المتحدة تخشى نزوح ربع مليون عراقي