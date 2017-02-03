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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - صحفي من العراق يرد على قرار الرئيس الامريكي ترامب بخصوص منع سبع دول للهجرة اليها













2017 / 2 / 3 - صحفي من العراق يرد على قرار الرئيس الامريكي ترامب بخصوص منع سبع دول للهجرة اليها




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - صحفي من العراق يرد على قرار الرئيس الامريكي ترامب بخصوص منع سبع دول للهجرة اليها