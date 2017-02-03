أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - مئات المزارعين في اليونان يخرجون بتظاهرة بالجرارات..













2017 / 2 / 3 - مئات المزارعين في اليونان يخرجون بتظاهرة بالجرارات..




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


مئات المزارعين في اليونان يخرجون بتظاهرة بالجرارات.. - نشر قبل 2 ساعة بالفيديو.. انتشار الباعة الجائلين داخل معرض الكتاب وسط غياب أمنى - 23:21-2017 / 2 / 1 لماذا تتجاهل الدولة تصنيع السيارات العاملة بالكهرباء والطاقة الشمسية؟ - 13:21-2017 / 2 / 1 معرض الكتاب يتحول إلى ساحة لبيع المنتجات ودور النشر تلجأ لحيل الباعة الجائلين - 11:21-2017 / 2 / 1 منطقة اليورو: التضخم يقفز اكثر من المتوقع بفضل النمو وتراجع البطالة - economy - 18:21-2017 / 1 / 31 مظاهرات في بريطانيا احتجاجا على زيارة مزمعة لترامب - 13:22-2017 / 1 / 31 انتشار عمالة الأطفال في الشمال السوري - 11:20-2017 / 1 / 31 كل يوم: -ضد الغلاء- تقيم دعوى قضائية لمطالبة الحكومة بكتابة الأسعار على المنتجات - 23:20-2017 / 1 / 30 نسبة عمالة الأطفال في سوريا ترتفع للـ 20% وأغلبهم مهن شاقة - 15:21-2017 / 1 / 30 الشرعية تبدأ بصرف رواتب الموظفين في صنعاء - 01:21-2017 / 1 / 30 مظاهرات بولايات أميركية احتجاجا على قرار ترمب - 16:21-2017 / 1 / 29 المنتج الزراعي الوطني يطرح نفسه بقوة في «سوق المزارعين البحرينيين» - 12:20-2017 / 1 / 29 العنكبوت يعشش على ماكينات الغزل والنسيج بالمحلة.. 480 مصنعا مغلقا وتشريد آلاف العاملين - 05:20-2017 / 1 / 29 تظاهرات في أميركا احتجاجا على قرار ترامب - 04:20-2017 / 1 / 29 ممثلة إرانية تعلن مقاطعة جوائز أوسكار احتجاجا على ترامب - 12:20-2017 / 1 / 28 ما دلالات تراجع نسبة الفقر في تونس؟ - 17:21-2017 / 1 / 27 انتخابات الاتحاد العام التونسي للشغل - 12:20-2017 / 1 / 27 خسارة فورد في الفصل الرابع بسبب اعادة معالجة حسابات المتقاعدين والتخلي عن مشروعها… - economy - 22:21-2017 / 1 / 26


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- ما بعد داعش .. عودة الى البدايات / رياض حسن محرم
- موقف غبطة البطريرك والزوبعة الجديدة / سمير اسطيفو شابا شبلا
- شكرا مستر ترامب / حيدر عباس الطاهر
- تحرش بالروس في الدونباس هل تعود الحرب شرق أوكرانيا ؟ / بسام الرياحي
- فك شفره , الزعيم عبد الكريم قاسم ..ج4 / ليث الجادر
- محنة العقل في الإسلام / أبو العلاء نموذجا / إبراهيم مشارة
- ترامب يتحدى العالم والقدس المحاصره تتحدى ترامب نفسه / ال طلال صمد
- هل يقدر ترامب على تنفيذ ما جاء في خطاب التنصيب؟ / مرتضى العبيدي
- خديعة الرئيس ترامب لمشيخات نفطستان. / عساسي عبدالحميد
- كيف لحفيد أبي لهب ومسيلمةالكذاب أن ينتمي في نفس الوقت إلى أب ... / محمد محمد فكاك

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- المدعي العام الفرنسي: المشتبه به في هجوم متحف اللوفر مصري وي ...
- إيران ترفض دخول فريق المصارعة الأمريكي ردا على حظر ترامب
- الأهلي يقسو على الاتحاد ويشعل المنافسة على اللقب
- هل يتغير موقف إدارة ترامب تجاه المستوطنات الإسرائيلية؟
- طهران تتوعد بالرد بالمثل على العقوبات الأمريكية.. وفلين: أيا ...
- الفيفا يرفض التماس بوليفيا بشأن إشراك لاعب غير مؤهل
- استطلاع: فيون لن يبلغ جولة الإعادة في السباق الرئاسي الفرنسي ...
- توسك: علاقتنا مع واشنطن تتصدر أولوياتنا السياسية
- إمام المسجد الحرام يهاجم مواقع التواصل الاجتماعي
- كاميرا RT ترصد الوضع الميداني في دونيتسك

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - مئات المزارعين في اليونان يخرجون بتظاهرة بالجرارات..