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2017 / 2 / 3 - فرقة موسيقية من ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة نظرة المجتمع




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - فرقة موسيقية من ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة نظرة المجتمع