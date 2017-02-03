التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - مسرحية -الجدار الرابع-.. حلم الوصول إلى غد أفضل في لبنان
|
|
2017 / 2 / 3 - مسرحية -الجدار الرابع-.. حلم الوصول إلى غد أفضل في لبنان
افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- أور / نوميديا جرّوفي
- فصل آخر بالجحيم / كمال تاجا
- إن لم أقبّل شفتيكِ / مشعل يسار
- تصلب الحب قصة قصيرة / يعقوب زامل الربيعي
- مقام عالي يزور المخيم / عطا مناع
- الاسلاميون في الجزائر يريدون دستورا على مقاسهم ! / مولود مدي
- أنجيلا ديفيس تعري الأزمة الاخلاقية للرأسمالية الاميركية / رضي السمّاك
- علي بن أي طالب. الحقيقة والمبالغة / عبد الله الشيخ
- الجزء الثاني نشر كامل من دراسة -مسلسل تصفية المنظمة المارك ... / موقع 30 عشت
- الخطاب الأيدلوجي ودوره في تزييف الصراع الطبقي / مؤيد عليوي
المزيد.....
- إلغاء 100 ألف تأشيرة دخول منذ فرض حظر ترامب
- «الأوروبي» يخصص أموال الدعم بغزة للفقراء بدلا من موظفي السلط ...
- أحمد الشرعي يكتب: الأمن والاقتصاد وتحسين صورة القارة هو دور ...
- الدولار يسجل أسوأ بداية سنوية له منذ 3 عقود.. وترامب مسؤول ج ...
- موسكو: مبنى سفارتنا في دمشق تعرض للقصف
- ليغو تُطلق شبكة اجتماعية آمنة للأطفال لنشر إبداعاتهم
- باكو ومدريد تتنافسان على استضافة نهائي أبطال أوروبا 2019
- تبادل الاتهامات الأوكرانية-الروسية .. وسط وضع أمني متفاقم في ...
- كالانيك ينسحب من المجلس الاقتصادي الاستشاري لترامب
- بطولة الأمم الست: إنجلترا وفرنسا تستعدان لمباراة الإفتتاح
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - مسرحية -الجدار الرابع-.. حلم الوصول إلى غد أفضل في لبنان