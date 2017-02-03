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2017 / 2 / 3 - مخرجون طلاب يشاركون بأفلامهم في الدورة 23 لمهرجان السينما الأوروبية في بيروت




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - مخرجون طلاب يشاركون بأفلامهم في الدورة 23 لمهرجان السينما الأوروبية في بيروت