أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - كمال يلدو مع المهندس والباحث في شا?ن اليهود العراقيين الاستاذ خضر سليم البصون













2017 / 2 / 3 - كمال يلدو مع المهندس والباحث في شا?ن اليهود العراقيين الاستاذ خضر سليم البصون




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


الأب الروحى للحضرى يكشف: أول راتب لـ-السد العالى- كان 5 جنيهات - نشر قبل 4 ساعة كمال يلدو مع المهندس والباحث في شا?ن اليهود العراقيين الاستاذ خضر سليم البصون - نشر قبل 6 ساعة طائرات تركية تستهدف مواقع لتنظيم -الدولة الإسلامية- في مدينة الباب - نشر قبل 20 ساعة كمال يلدو: اللقاء مع د. خضر سليم البصون المهندس والباحث في شؤون اليهود العراقيين - نشر قبل 21 ساعة كندا تعيد فتح المسجد الذي قتل داخله ستة - نشر قبل 22 ساعة أخبار حصرية | ناشطون سوريون: الأسد جلب الطائفية ليواصل قتل الشعب - 23:21-2017 / 2 / 1 مسائية DW : مداهمة جديدة ضد إسلاميين في ألمانيا وفعالية الإجراءات الأمنية - 22:22-2017 / 2 / 1 من هو المشتبه بتنفيذه الهجوم على المسجد في كيبيك؟ - 13:21-2017 / 2 / 1 توقيع كتاب «الإخوان في ملفات البوليس السياسي» بحضور «الفقي والشوبكي وعبدالنور» - 13:21-2017 / 2 / 1 شرطة كيبيك تواصل جمع الأدلة والتحقيق بهجوم المسجد - 10:21-2017 / 2 / 1 إطفاء أضواء برج إيفل لإحياء ذكرى ضحايا هجوم المسجد في كيبك الكندية - 18:21-2017 / 1 / 31 مبدعون يشملهم قرار ترمب بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية - 17:21-2017 / 1 / 31 سوريا: هجوم مباغت لتنظيم -الدولة الإسلامية- على مطار الضمير - 15:22-2017 / 1 / 31 المشتبه به على اعتداء المسجد بكندا طالب جامعي - 13:21-2017 / 1 / 31 بالفيديو..حكاية اليهودية ومقابر الكومنولث فى السويس - 11:21-2017 / 1 / 31 شرطة كيبيك تعلن اعتقال أحد منفذي الهجوم على المسجد - 21:21-2017 / 1 / 30 مسلمون وعرب على قائمة مرشحي الأحزاب البلجيكية في الانتخابات - 21:21-2017 / 1 / 30 رئيس الوزراء الكندي: الهجوم على المسجد في كيبيك اعتداء إرهابي | الأخبار - 20:22-2017 / 1 / 30 الشيخ سالم عبد الجليل يشارك في حفل توزيع جوائز المسابقة الدينية لبوابة الأهرام - 18:21-2017 / 1 / 29 «عبد العاطي»: باسم يوسف روّج لاختراعي وأصبح معروفاً بـ«جهاز الكفتة» - 11:20-2017 / 1 / 29 تركيا.. تعديلات تهدد الطابع العلماني للمنهج الدراسي - 04:20-2017 / 1 / 29 كل يوم - د. سعد الدين الهلالي: يوجد فرق بين الشريعة الإسلامية والفقه لآن الفقه متعدد - 22:20-2017 / 1 / 28 قرارات ترمب طالت سبع دول عربية وإسلامية - 21:21-2017 / 1 / 28 الباحث حيدر إبراهيم متحدثا عن المؤسسة الدينية وإشكالية التطوير - 20:20-2017 / 1 / 28 نائب رئيس جامعة القاهرة للطلاب الماليزيين: تمثلون الاسلام المنسى - 14:20-2017 / 1 / 28 ترامب يُوَقِّع قرارا يُقيِّد الهجرة إلى بلاده رغم الاستنكارات ويوصد الأبواب في وجه بلدان إسلامية - 14:20-2017 / 1 / 28 ترمب يوقع قرارا لمنع دخول من وصفهم بالإرهابيين الإسلاميين - 10:21-2017 / 1 / 28 الحصاد 2017/1/27- شيخ الأزهر في دائرة الاستهداف - 01:21-2017 / 1 / 28 الإعلام المصري يشن حملة شرسة ضد شيخ الأزهر - 01:21-2017 / 1 / 28 هل ستصنف واشنطن جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا؟ - 23:20-2017 / 1 / 27 سياسي من حزب البديل: -المسلمون هم المجموعة الأكبر التي لديها مشاكل مع الأندماج- | شباب توك - 21:22-2017 / 1 / 27 ممثل عن المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا يوجه الدعوة لسياسي بحزب البديل لزيارة المسجد | شباب توك - 21:22-2017 / 1 / 27 عقب الانتهاء من تطوير الجزء الأمامى.. الأزهر يبدأ فى النصف الآخر بالمسجد - 17:21-2017 / 1 / 27 ...ترامب وتعقيدات تصنيف الولايات المتحدة -الإخوان المسل - 16:21-2017 / 1 / 27 زياد العليمي: مبارك لم يكن يستطيع أن يخيفنا، و لا الإخوان استطاعوا و لا السيسي يستطيع - 14:21-2017 / 1 / 27 شعائر صلاة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان بحضور الرئيس السيسي - 27 يناير 2017 - 13:20-2017 / 1 / 27 حصريا | ماكينتي مؤسس منشق عن بوكو حرام يتحدث عن انتهاكاتها - 12:21-2017 / 1 / 27 أخبار حصرية - شهود لأخبار الآن: بوكوحرام استخدمت أبشع الطرق لقتل الناس - 19:21-2017 / 1 / 26 المسلمون في نيبال يسعون لضمان حقوقهم - 13:21-2017 / 1 / 26 حقيقة المواجهات بين إدارة ترامب والإسلام السياسي- خليل جهشان المديرالتنفيذي للمركز العربي للداراسات - 08:21-2017 / 1 / 26


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- هيام / إلهام زكي خابط
- الدعاية الناصرية الهدامة / وليد يوسف عطو
- الشمولية و عقلية العسر و اليسر / جمشيد ابراهيم
- هاي عله راسي / عبد الله السكوتي
- رفعت السعيد (الأروبة) ، وحسن البنا (المخادع) / حمدى عبد العزيز
- - تيريزا ماي - تتماثل مع - ترامب - شكلا ومضمونا / عادل الخياط
- سيئات الخلافة العثمانية (5) / مصطفى راشد
- المسرح المصري بين عبق التاريخ وأزمة / صلاح شعير
- الهدير القومي المطلوب بقمة البحر الميت / عيسى محارب العجارمة
- قصص الطعام فى القرآن / رضا البطاوى

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- المريض هـ. م.: قصة من أسرار الذاكرة والجنون والأسرة -
- التحالف الدولي ينفي التنسيق مع الروس لشن هجمات في سوريا
- بالصور: الملك يرتدي الزي التقليدي لجنوب السودان في زيارة الم ...
- ترامب يتوعد بكين وسفيره يطمئنها
- علماء يحددون أسباب -الضوضاء العصبية- في الدماغ
- السراج يزور موسكو قريبا
- -عيد الربيع- في الصين يودي بحياة 39 شخصا
- موسكو: نبذل قصارى جهدنا من أجل تشجيع الأمم المتحدة على تحريك ...
- -القاعدة- تسيطر مجددا على ثلاث بلدات جنوب اليمن
- الرياض تعتزم إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - كمال يلدو مع المهندس والباحث في شا?ن اليهود العراقيين الاستاذ خضر سليم البصون