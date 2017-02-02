أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية : احالة 50 موظف الى النيابة العامة والشئون القانونية













2017 / 2 / 2 - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية : احالة 50 موظف الى النيابة العامة والشئون القانونية




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الرياضة


وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية : احالة 50 موظف الى النيابة العامة والشئون القانونية - نشر قبل 7 ساعة مطعم بلجيكي يتيح تجربة فريدة لتناول الطعام في أعماق حمام سباحة - نشر قبل 21 ساعة السباحة في المياه المتجمدة: خطر أم متعة؟ - 16:20-2017 / 1 / 31 هذا الصباح- رياضة قذف اللحوم المتبلة بأسكتلندا - 09:21-2017 / 1 / 31 لافروف: المنطقة الأمنة بالتنسيق مع دمشق - 15:21-2017 / 1 / 30 الغطس والسباحة في مياه بحيرة البايكال المتجمدة - 14:21-2017 / 1 / 30 اختبار معدات رياضة شتوية | يوروماكس - 13:22-2017 / 1 / 30 500 يوم على بدء مونديال روسيا - 12:21-2017 / 1 / 30 شابات الطائرة يهزمن تونس 3 /1 و يتوجن بلقب البطولة الأفريقية - 01:21-2017 / 1 / 30 عمرو اديب: هناخد الكأس ونوصل كأس العالم ونخلص من ذل مجدي عبد الغني للأبد - 23:20-2017 / 1 / 29 فن الحياة... السنوبورد ما بين الرياضة والمخاطرة - 19:21-2017 / 1 / 29 بوتين وترمب يبحثان هاتفيا محاربة الارهاب والتنسيق لهزيمة داعش - 08:21-2017 / 1 / 29 مصر.. انطلاق منافسات دوري كرة القدم للصم - 19:21-2017 / 1 / 28 كل يوم جمعة - ليونيل ميسى: لا أشاهد المباريات بعد انتهائها فليس لدى وقت لذلك - 22:20-2017 / 1 / 27 كل يوم جمعة - ليونيل ميسى: تعرضى للضرب هو جزء من لعبة كرة القدم - 22:20-2017 / 1 / 27 كل يوم جمعة - ليونيل ميسي: نسعى دائماً لتحقيق الهدف لكن الرياضة تعني الفوز والهزيمة - 22:20-2017 / 1 / 27 كأس الأمم الأفريقية: برنامج مباريات دور الثمانية - 16:21-2017 / 1 / 27 حسام البدري: شوبير اهلاوي متعصب ولا يستطيع اخفاء انتمائه اثناء تعليقه على مباريات القمة - 03:20-2017 / 1 / 26 حسام البدري: تريزيجية أفضل لاعب فى منتخب مصر وأتمنى عودته للاهلى مرة اخرى - 01:21-2017 / 1 / 26


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- ذكريات شارع مهجور / وليد المسعودي
- القافية : تنوع ألفاظها ، حروف رويّها ، المقيدة منها والمطلقة / كريم مرزة الاسدي
- قريبا سنكون الأغلبية / يعقوب بن افرات
- تباعد تحقيق حلم دولة كُرد العراق / محمد رياض حمزة
- أكذوبة (الإسرائيليات) والتشابه بين اليهودية والإسلام / طلعت رضوان
- امرأة عورة تصل بغداد / محمد الرديني
- تقاسيم الشر والفرح /2 / سعد محمد مهدي غلام
- نبيّ جواب ..! / منيرة نصيب
- مناديل مالحة / روني علي
- الدين مشرع الأخلاق ! / خالد سراج الدين محمد الامين

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- تعرّف على "هاندل".. روبوت قد ينافسك في انسيابية ال ...
- بين مقاتلات القاعدة ومشاركة الجيش الإماراتي.. ما هي تفاصيل غ ...
- بين مقاتلات القاعدة ومشاركة الجيش الإماراتي.. ما هي تفاصيل غ ...
- الذهب يرتفع مدعوما بقرار المركزي الأمريكي
- أسير فلسطيني يطعن سجانه الإسرائيلي في سجن النقب
- ماذا قال عبد الناصر لرابين وجها لوجه؟
- ترامب يكشف عن أسوأ مكالمة هاتفية أجراها مع زعيم دولة أجنبية ...
- الطوارئ الروسية تنقذ أقدم مدينة في تشيلي من الحريق
- الاتحاد الدولي لألعاب القوى يلتزم الصمت تجاه طلبات الرياضيين ...
- لأول مرة.. مخرج إسباني يرأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية : احالة 50 موظف الى النيابة العامة والشئون القانونية