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2017 / 1 / 31 - منطقة اليورو: التضخم يقفز اكثر من المتوقع بفضل النمو وتراجع البطالة - economy




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - منطقة اليورو: التضخم يقفز اكثر من المتوقع بفضل النمو وتراجع البطالة - economy