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2017 / 1 / 31 - قالوا: عن المناهج التعليمية.. وقرار «ترامب» لحظر المهاجرين




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - قالوا: عن المناهج التعليمية.. وقرار «ترامب» لحظر المهاجرين