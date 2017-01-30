أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - اليسار الفرنسي يختار أمون













2017 / 1 / 30 - اليسار الفرنسي يختار أمون




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء اليسار


فرنسا: هل ينجح هامون في توحيد صفوف اليسار؟ - نشر قبل 4 ساعة اليسار الفرنسي يختار أمون - نشر قبل 15 ساعة مارتن شولتز مرشح الحزب -الاشتراكي الديمقراطي- لمنصب المستشار - نشر قبل 17 ساعة مؤتمر صحفي للدكتور قدري جميل من موسكو 30/01/2017 - نشر قبل 20 ساعة من هوا بونوا هامون المرشح الرسمي لليسار الفرنسي للانتخابات الرئاسية؟ - نشر قبل 21 ساعة ممثل التيار اليساري في الحزب الاشتراكي بونوا هامون يفوز بالتمهيديات - نشر قبل 22 ساعة فوز آمون بالانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي بفرنسا - 10:21-2017 / 1 / 30 الفرنسيون يصوِّتون في جولة ثانية لاختيار مرشَّح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية - 07:21-2017 / 1 / 30 الانتخابات التمهيدية لليسار في فرنسا.. لحظة المصافحة بين هامون وفالس - 23:21-2017 / 1 / 29 كلمة بونوا هامون الفائز في الانتخابات التمهيدية لليسار في فرنسا - 22:21-2017 / 1 / 29 فرنسا.. فرص اليسار مع صعود اليمين - 22:21-2017 / 1 / 29 تجاوز عدد الناخبين في تمهيديات اليسار 1.3 مليون - 21:21-2017 / 1 / 29 مصدر في الحزب الاشتراكي: بونوا هامون يفوز بالانتخابات التمهيدية لليسار - 21:21-2017 / 1 / 29 بونوا هامون يحصل على أكثر من 58% من الأصوات في انتخابات اليسار التمهيدية - 21:21-2017 / 1 / 29 بنوا هامون مرشح اليسار في الانتخابات الرئاسية الفرنسية - 21:20-2017 / 1 / 29 ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات اليسار الفرنسي تفوق توقعات الحزب الاشتراكي - 20:21-2017 / 1 / 29 انتخابات اليسار.. التفاؤل يخيم على أجواء مقر المرشح بونوا هامون - 20:21-2017 / 1 / 29 نسبة المشاركة في انتخابات اليسار التمهيدية ترتفع مقارنة بالدور الأول - 19:21-2017 / 1 / 29 انطلاق الجولة الحاسمة لانتخابات اليسار الفرنسي - 18:21-2017 / 1 / 29 لجنة انتخابات اليسار الفرنسي تقرر إظهار شفافية أكبر لمتابعة النتائج - 17:21-2017 / 1 / 29 الحزب الاشتراكي الفرنسي يختار مرشحه للانتخابات الرئاسية - 16:21-2017 / 1 / 29 الفرنسيون يصوِّتون في جولة ثانية لاختيار مرشَّح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية - 13:22-2017 / 1 / 29 الفرنسيون يصوِّتون في جولة ثانية لاختيار مرشَّح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية - 12:20-2017 / 1 / 29 الحزب الاشتراكي بفرنسا يستعد لاختيار مرشحه للرئاسة - 18:20-2017 / 1 / 28 مطعم فلافل يمنح الفقراء وجباتاً مجانية في اليمن - 18:20-2017 / 1 / 28 لقاء د.قدري جميل عبر قناة الميادين 27/01/2017 - 18:21-2017 / 1 / 27 وضع المسلمين في فرنسا يتصدر ملفات المناظرة الأخيرة لليسار - 16:21-2017 / 1 / 27 هل مارتن شولتس ورقة الاشتراكية الديمقراطية الأخيرة في أوروبا؟ - 15:23-2017 / 1 / 26 ألمانيا: الشرطة تداهم منازل لنشطاء من اليمين المتطرف خططوا لهجمات مسلحة - 21:21-2017 / 1 / 25 الحزب الاشتراكي، أمام انقسام مفتوح ببرامج انتخابية متباينة - 20:21-2017 / 1 / 25 مراجعات شباب الثورة المصرية بعد 6 سنوات - 19:22-2017 / 1 / 25 فرنسا.. الاشتراكيون بين فالس وأمون - 02:23-2017 / 1 / 25 أزمة نداء تونس - 00:20-2017 / 1 / 25 فالس وهامون يقودان اليسار الفرنسي إلى الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية - 16:21-2017 / 1 / 24 فرنسا.. فالس وهامون إلى الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار - 12:21-2017 / 1 / 24 ...الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي: هامون وفالس في - 20:21-2017 / 1 / 23 كوبلنز: اليمين المتطرف في اوروبا يتحِدُ في مواجهة الاتحاد الاوروبي - 19:21-2017 / 1 / 23 آمون يتقدم على فالس في انتخابات اليسار الفرنسي - 17:21-2017 / 1 / 23 فرنسا.. اليساري بونوا آمون ينتصر في الجولة الأولى على يميني الحزب الاشتراكي فالس - 15:22-2017 / 1 / 23 هامون يتصدر نتائج الدور الأول للانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي - 12:23-2017 / 1 / 23


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- ثلاث وقفات مع نزار قباني / محمد أحمد الزعبي
- كيف تتمّ قراءة الشعر ؟ / جواد كاظم غلوم
- الوجه / عبد العزيز الحيدر
- طفولة على تل القصب 9 / صلاح حسن رفو
- الوطن المضام ، الفائض عن حاجة الحكام / حميد الحريزي
- من خنفس باشا إلى السيسي / إبراهيم الحسيني
- تقرير ميداني : التغيرات الطبيعية والحضرية والاجتماعية في مجا ... / يونس أعناجي
- يا شعب المغرب “ما هزّك ريح البارح.. كيف يهزك ريح اليوما؟!” / رضا كورا
- ايدن حسين وعبدالله اغونان والأديان / عايد عواد
- المفيد / عباس علي العلي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- حصل على 14 ترشيحاً لجوائز الأوسكار: ما لا تعرفه عن فيلم -ل ...
- Hémorragie مونودراما شعرية تسائل صناع المعنى - إيلاف
- إيران تكشف عن ردها على حظر ترامب
- متطوعون بلغات مختلفة يحلمون بالمشاركة في مونديال روسيا
- وفد برلماني عراقي برئاسة المالكي يزور روسيا
- الفرنسيون يطالبون الولايات المتحدة بإعادة تمثال الحرية
- محمد السادس: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي كالعودة إلى البيت ...
- موسكو سترد بالمثل على تقييد بث RT في أمريكا
- المنظمة المصرية تتقدم بالشكر للقائمين على إعداد وثائق إنتهاك ...
- اعتقال اربعة اشخاص متورطين بعملية تسليب عجلة جنوبي غرب بابل ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - اليسار الفرنسي يختار أمون